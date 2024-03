El Nothing 2a es oficial: transparente, luminoso y más barato que nunca

La firma de Carl Pei había anticipado durante semanas el lanzamiento de su nuevo móvil, y el aumento de su reducida gama de smartphones, con un teléfono que ya sabíamos que venía para luchar en la gama media más accesible. Y ahora este teléfono es oficial, tal y como había anunciado la compañía en las últimas semanas. Un nuevo Nothing 2a para convertirse en el azote de móviles como el Google Pixel 7a o el iPhone SE, ofreciendo buen diseño y prestaciones solventes a un precio bastante atractivo.

Ya lo podemos reservar en España

La compañía acaba de anunciar su nuevo modelo 2a, y de hecho ya se puede reservar en la tienda de la compañía en España. Y en esta ocasión vamos a empezar por el precio y disponibilidad precisamente porque con ello será más sencillo entender si todo lo que ofrece este teléfono es suficiente por el precio tan competitivo que tiene.

Las características del Nothing 2a | Nothing

Y es que se estrena en España por solo 329 euros, en una variante de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. La que cuenta con 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno nos ofrece un precio de 379 euros. En ambos casos está disponible en color negro, gris y blanco.

Las señas de identidad de Nothing en un frasco accesible

Sin duda por lo que más se diferencia este teléfono es por su diseño, que como en el caso de sus compañeros de gama presume de una carcasa transparente, que deja ver unas bonitas líneas curvas alrededor de la cámara de fotos y en la parte inferior. No renuncia al ya característico Glyph, con tres pequeños LED que se iluminan alrededor de la cámara de fotos dual, por lo que desde luego este es uno de los puntos más característicos de este terminal.

Nothing 2a | Nothing

Un móvil que llega con una cámara potente, que cuenta con dos sensores de 50 megapíxeles, siendo el secundario un ultra gran angular de evidente calidad. Delante la cámara para hacer selfies nos ofrece una alta resolución de 32 megapíxeles. Y su pantalla desde luego presume de buena calidad, gracias a la tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120Hz, acompañada de una resolución Full HD+.

El rendimiento de este teléfono depende de un procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro 5G, que nos ofrece un rendimiento más que suficiente para nuestro día a día e incluso para jugar con títulos exigentes, gracias a su sofisticado proceso de fabricación de 4nm, que permite a este procesador consumir muy poca energía. Esa a su vez es la clave para que la batería de 5000mAh de este teléfono nos permita reproducir hasta 29 horas seguidas de vídeo. Además, es un móvil que viene con una memoria RAM ejemplar.

Y es que podremos disfrutar de hasta 20GB, si sumamos a los 12GB que incluye su placa las otras 8GB de RAM Booster que no son otra cosa que memoria virtual extraída del almacenamiento interno del teléfono. Un móvil que presume de un diseño único, con unos bordes rectos que además le dan un aspecto muy premium. Un nuevo Nothing 2a que llega con Android 14 como sistema operativo, bajo la capa de personalización Nothing OS 2.5. Desde luego un móvil que con estos mimbres está llamado a ser todo un súper ventas en la gama media más asequible.