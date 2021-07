Nokia pone a la venta tres nuevos móviles en España

La firma nórdica volvió al mercado y lanzó su primer móvil con el sistema operativo Android hace ya más de un lustro. Ahora goza de una posición consolidada en el mercado, y nos ofrece una gama de móviles bastante amplia, también en España. De hecho ahora ha puesto a la venta en nuestro país tres nuevos teléfonos, que se adaptan perfectamente a diferentes necesidades como vamos a comprobar. Se trata de un móvil ultra resistente, en la línea de la buena reputación de la marca en este aspecto, un móvil Android de gama de entrada, así como un clásico teléfono de la marca, con teclado físico y características esenciales.

Nuevo Nokia XR20

Este teléfono llega al mercado con clara vocación de ultra resistente, ya que llega con certificación de grado militar MIL-STD810H, así como resistencia al agua IP68, que le permite sumergirse con todas las garantías dentro del agua durante un tiempo considerable y sin sufrir daños. Además es un teléfono que cuenta con una característica única en un móvil Android de su gama, como son actualizaciones del sistema durante tres años, y cuatro años de actualizaciones de seguridad, cuando normalmente son dos años en ambos casos, por lo que la mejora es notable en este aspecto.

Llega con pantalla de 6.67 pulgadas y resolución Full HD+, así como con un nuevo procesador Snapdragon 480, que le permite contar con conectividad 5G. Llega en versiones de 4GB o 6GB de memoria RAM, y de 64GB o 128GB de almacenamiento interno. Aunque la resistencia es un aspecto esencial, no se olvida de una cámara de fotos, ya que cuenta con una dual de 48 megapíxeles principal y un gran angular de 13 megapíxeles que cuenta con las prestigiosas lentes de ZEISS. La batería tiene una capacidad de 4600mAh, y tiene carga rápida de 18W. Llega con Android 11 Go Edition. No será barato, pues costará 569 euros en su versión de 6GB+128GB, aunque es algo lógico si tenemos en cuenta que es un teléfono más bien pensado para entornos empresariales.

Nokia C30, con mucha batería

Este modelo también cuenta con Android 11 Go como sistema operativo, por lo que ya intuimos que es un teléfono básico. Este cuenta con pantalla de 6.82 pulgadas, que sorprendentemente cuenta con resolución Full HD+. El procesador es muy básico, un Unisoc SC9863A de ocho núcleos.

Tiene una cámara de fotos dual, con sensores de 13 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles de profundidad. Mientras que delante tiene un sensor de 5 megapíxeles. La batería es su gran punto fuerte, ya que tiene una capacidad enorme de 6000mAh. También llega con Android 11 Go, y lo hace a un precio muy competitivo, de solo 99 euros.

Nokia 6310, un nuevo viejo móvil básico

Aunque parezca un móvil más propio de principios de siglo, es una revisión de sus viejos modelos, en esta ocasión podemos verlo con un aspecto muy atractivo y más moderno.

Llega con una pantalla de 2.8 pulgadas, de resolución básica con 240 x 320 píxeles, así como con 8MB de memoria RAM, conector minijack, microUSB, Radio FM o Bluetooth 5.0. Llega con una cámara de fotos VGA, muy básica con flash LED. Su batería es de 1150mAh y puede permanecer encendido muchos días. Su precio es de solo 40 euros.