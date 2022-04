Nokia lanza un nuevo teléfono clásico con grabación automática de llamadas

Los teléfonos clásicos, o conocidos también como “Feature Phones” llevan varias décadas en el mercado, y en los últimos años parece que han aceptado por fin el papel de actores secundarios en la industria de la telefonía. Ello implica que siguen teniendo una mínima cuota de mercado, y unos lanzamientos más o menos regulares de nuevos modelos. Nokia es sin duda el mayor estandarte de este mercado, y ahora ha lanzado nuevos modelos en India, que perfectamente podrían llegar a nuestro mercado. Se trata de las nuevas versiones de los Nokia 105, que ahora cuenta también con una variante Plus con más funciones.

Nueva generación del Nokia 105 y nuevo 105 Plus

La firma nórdica ha lanzado sus nuevos modelos en India, donde el mercado de este tipo de terminales tiene mucha fuerza todavía, sobre todo en zonas rurales donde no hace falta más que estos dispositivos para comunicarse con otras personas. En este caso se trata de una nueva generación que conserva un diseño similar, con un cuerpo resistente a los arañazos y a los golpes, siendo mucho más resistentes que un smartphone tradicional.

Estos llegan con una función bastante llamativa, y es que pueden activar la grabación automática de las llamadas, por lo que, si es necesario, es posible hacer esto sin necesidad de apps adicionales, que en este tipo de móviles serían imposibles de conseguir. También llega con Radio FM, reproductor de Mp3, algo bastante básico, así como una ranura para tarjeta microSD de hasta 32GB. Como es habitual, la batería y la autonomía que aporta es una de sus principales ventajas, ya que en el modo de espera puede permanecer hasta 18 días, mientras que para cargarse al completo tarda hora y media. Con esta batería llena puede mantener conversaciones de hasta 12 horas.

Básicamente la grabación de llamadas es una función exclusiva del modelo Plus, que destaca entre otras cosas por ello. Por tanto, son dos modelos bastante similares que se diferencian sobre todo en esa capacidad de grabación. Por lo general podemos esperar unas funciones básicas, para hacer llamadas, almacenar contactos y jugar a algún título clásico de los móviles de Nokia. Lógicamente no podemos esperar el rendimiento de un smartphone, pero sí todo lo bueno de estos terminales, que es mucha resistencia a los elementos y al uso diario, un tamaño compacto, y una autonomía que no podríamos tener en un smartphone de ninguna forma.

En este caso los dos modelos se han lanzado como decíamos en India, a un precio irrisorio. El Nokia 105 de 2022 tiene un precio de partida de 15 euros, mientras que la versión Plus es algo más cara, pero poco, y cuesta solo 17 euros al cambio. No sabemos si llegarán estos modelos a España, es posible que sí el modelo Plus, aunque seguramente a un precio algo más elevado, no mucho más. Aunque residual, este tipo de móviles sigue teniendo su mercado, y aquí suelen ser ideales para personas mayores que necesitan un móvil simplemente para llamar y recibir llamadas, que es para lo que fueron concebidos.