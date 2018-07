Nokia 8110, el móvil de Matrix color banana llega oficialmente a España

Si eres una persona amante de lo retro tienes que estar feliz de la vida con el nuevo impulso que le están dando a la marca Nokia. Tras los intentos del pasado de fabricar smartphones, la compañía se hundió y tuvo que ser reflotada más tarde por la también finlandesa HMD, que decidió volver a fabricar los diseños que más habían triunfado en la primera era de los teléfonos móviles.

Así, volvió a los mercados el mítico e indestructible Nokia 3310, crearon el Nokia 8 para los que querían un Smartphone y anunciaron la vuelta del Nokia 8110, también llamado Nokia Matrix o “el móvil banana”.

Tras ser anunciado durante el MWC 2018 en Barcelona, este 4 de julio el Nokia Matrix volverá a estar disponible para los más nostálgicos o para aquellas personas que quieran desconectar del mundanal ruido que generan los smartphones y sus aplicaciones, sobre todo las de mensajería instantánea.

Un artista pinta el nuevo Nokia 8110 en el Mobile World Congress 2018 | EFE

Y es que el Nokia Matrix será ideal para ello, tanto por las funciones que tiene como las que no tiene. Hagamos un repaso.

Qué podrás encontrar en el Nokia Matrix.

- Una batería inagotable, de hasta 25 días (¡25 días!) de duración.

- Tapa para ocultar el teclado

- Un teclado con teclas, como está mandado. Y, por si se te había olvidado, en cada tecla hay varios caracteres que tienes que elegir pulsando X número de veces.

- Una pantalla LCD de 2,4 pulgadas (el iPhone 6, por ejemplo, tiene 4,7)

- Una memoria RAM de 512 MB.

- Una cámara de fotos de 2 megapíxeles y, eso sí, con flash.

- Bluetooth, WiFi, radio incorporada y conexión mini USB.

- Las apps de Facebook, Twitter, Google Maps y Google Assistant preinstaladas.

- El juego de la serpiente, que no falte.

- Sistema operativo KaiOS

Qué no podrás encontrar en el Nokia Matrix

- WhatsApp. Y no, no podrás instalártelo ya que no es compatible con el sistema operativo KaiOS.

Su precio de mercado, más que apetecible si puedes vivir sin un Smartphone de última generación: 90,5€.