El móvil de gama media más potente de Samsung desvela sus principales detalles

La firma coreana tiene varios teléfonos de gama media en desarrollo, uno de los más esperados es el Samsung Galaxy S21 FE, que es un gama media premium de manual, y que esperamos con ganas. Pero un peldaño por debajo tenemos un teléfono de la gama A, que sin duda será uno de los más destacados de la marca en los próximos meses. Se trata del nuevo Samsung Galaxy A83, del que hoy no solo hemos conocido su ficha técnica, sino sobre todo su diseño, que será bastante similar precisamente al que esperamos de los Galaxy S22, lo que se puede apreciar como todo un halago para este teléfono.

Diseño y características

Este teléfono de los coreanos estaría cerca de llegar al mercado, y por esa razón ya recrean su aspecto, y también desvelan algunas de sus características. Sobre lo primero, tendremos un teléfono con una pantalla plana, con un orificio en la parte superior para la cámara de fotos. En la parte trasera tenemos un diseño que nos recuerda a los que ya hemos conocido en los últimos meses sobre el Samsung Galaxy S22, que prescinde del módulo trasero, por lo que solo sobresalen de esta zona trasera tres sensores, con una barriga mínima, sobresaliendo solo el bisel de estos. Por tanto, adoptará el aspecto de la gama alta de la marca, algo que tiene sentido, ya que será la gama media más potente de la marca.

En cuanto a sus características, contará con una pantalla Dynamic AMOLED, de 6,6 pulgadas, y con una tasa de refresco de 120Hz, así como una resolución QHD+, que nos ofrecería por tanto una calidad de imagen incluso superior a la del Galaxy S21 FE que estamos esperando. Un teléfono que sería resistente al agua y el polvo gracias a la certificación IP67, prácticamente la más efectiva a la hora de proteger el teléfono respecto de estos elementos. Volviendo a la cámara de fotos, se especula con que este teléfono cuente con un sensor principal de 50 megapíxeles, un nuevo sensor presentado por Samsung el pasado septiembre. Concretamente el ISOCELL GN5.

Otros aspectos importantes de este teléfono serían su procesador, que podría ser perfectamente el Snapdragon 870 o el Snapdragon 888, que han sido dos de los procesadores más potentes de este 2021. Nos inclinamos más por el primero, o por uno de los Exynos potentes de 2021, ya que lo normal es que el Snapdragon 888 llegue sobre todo con el S21 FE, que debería presentarse en apenas unas semanas, quizás incluso antes de acabar el año, justo antes de que se presenten los nuevos Galaxy S22.

Por tanto, es un móvil que sin duda liderará la gama media de los coreanos, y será sobre todo el móvil más potente de esta gama. No obstante, no es descartable que veamos un Galaxy A92 o A93 que pueda superarle puntualmente, sobre todo en la cámara de fotos. No debería tardar mucho en llegar este nuevo Galaxy A83 al mercado, siendo una de las estrellas de la marca en los primeros meses de 2022.