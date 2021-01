Motorola también presenta su tecnología de carga "aérea" de móviles

Seguramente no haya sido producto de la casualidad, y en la carrera por ser el primero en presentar una característica tan importante como esta, haya habido información cruzada que ha animado a Motorola a presentar esta tecnología el mismo día que lo ha hecho Xiaomi, o viceversa, según queramos verlo. En esta ocasión estamos ante una característica para los móviles de Motorola que tiene el mismo fin de la que hemos conocido también hoy de Xiaomi. El fin el sencillo, cargar el móvil sin cables, pero sin necesidad de un cargador, sino simplemente estando en la misma estancia de un supercargador que es capaz de enviar las ondas que se convierten en energía por el “mismo aire” que respiramos.

Carga a un metro de distancia

Mientras que Xiaomi esta mañana presentaba su tecnología con un vídeo en el que se hacía una recreación de cómo funcionaría esta tecnología, la realidad es que Motorola sí que ha mostrado a sus móviles en acción con esta tecnología. De hecho, aunque sea menos vistosa que el vídeo de Xiaomi, la realidad es que ha sido un acto en el que la empresa ha mostrado en vivo esta tecnología. Los afortunados han sido dos Motorola Edge equipados para poder cargarse de esta manera tan novedosa. La empresa ha mostrado esta tecnología en una publicación dentro de la red social china Weibo.

En este caso la demostración de Motorola ha mostrado a dos teléfonos cargándose sin cables a una distancia de 80cm y 100cm respectivamente. Se puede ver cómo los dos móviles no están conectados con ningún cable, y aunque se colocan sobre dos stands, no hay cargador alguno conectados a ellos. Una vez que se colocan en la trayectoria del cargador principal, que se encuentra a esa distancia máxima de un metro, los dos teléfonos comienzan a cargarse. Desde Motorola han mostrado cómo la carga se detiene en el momento que se tapa el cargador con la mano. Justo en el momento que lo hacen podemos comprobar cómo los teléfonos dejan de cargarse por completo.

Por tanto, aunque no es tan vistoso como el vídeo mostrado por Xiaomi, que no dejaba de ser una recreación, sí se demuestra que se trata de una tecnología que ya está activa y preparada. De hecho, nos llama la atención que los teléfonos que consiguen cargarse de esta manera sean dos Motorola Edge, unos terminales que llevan ya bastantes meses en el mercado. Por tanto, da pie a pensar que con no debe ser una tecnología tan complicada como al poderse implementar en modelos actuales.

Como ocurre en el caso de Xiaomi, es una mera tecnología experimental, y aunque ya han demostrado que funciona, seguramente nos quede mucho tiempo por delante para que un teléfono llegue a las tiendas con esta conectividad. Además, no se trata solo de lanzar móviles compatibles con esta tecnología, sino de que también habrá que contar con un cargador como el que vemos en el vídeo, que cuenta con una tecnología capaz de enviar esta energía hasta los móviles en este caso a un metro de distancia.