La firma Motorola ha tenido un año 2019 muy movido, sobre todo porque ha puesto patas arriba su gama media y de entrada, con varios móviles con Android One que han destacado generalmente por algún aspecto específico de su cámara de fotos. Lo que no hemos conocido este pasado año ha sido un verdadero tope de gama para la firma china. En todas las ocasiones se ha tratado de móviles de gama media o de gama media Premium, pero no han llegado a las características por ejemplo que ofrecían sus Moto Z3, que era homólogas de las del resto de topes de gama del mercado. Pero ahora por fin parece que Motorola va a lanzar un móvil tope de gama de verdad, y no va a ser uno de sus móviles Z, sino el nuevo y misterioso Motorola Edge+, del que ya conocemos sus primeras características.

El nuevo tope de gama de Motorola

La llegada de este móvil es noticia, porque para que os hagáis una idea, ni tan siquiera el Motorola Razr, el primer móvil plegable de la marca, que llegará a España a un precio de 1.599 euros, tiene las características de un móvil de gama media bastante normal, no es ni mucho menos un tope de gama, y destaca básicamente por su pantalla plegable. Pero el Motorola Edge+, que se filtró hace unos días, sí que será un móvil que cuente con unas características acordes con las de un tope de gama. Y tanto que va a ser un móvil buque insignia, porque así lo demuestran las características del terminal que se han dejado ver en uno de los test de rendimiento más populares.

Se trata el de Geekbench, donde el teléfono ha mostrado que monta un procesador de Qualcomm con una velocidad de reloj de 1.8GHz, similar a la que se ha visto en otros móviles que cuentan con el procesador Snapdragon 865. Por lo tanto podríamos esperar el máximo rendimiento para este terminal de la firma china que recordemos pertenece a Lenovo. Por otro lado vemos también otra de las características clave para un tope de gama, como es la memoria RAM. Esta sería de 12GB, el máximo que podemos esperar de un móvil en la actualidad, por lo que es evidente que se mueve en lo alto de la gama. Estos son los dos factores clave que adelantan un nuevo tope de gama para la firma china.

Por otro lado también tenemos Android 10 como sistema operativo, algo obvio para un móvil nuevo que llega al mercado en 2020. Aunque son todavía muchos los móviles de Motorola que cuentan con una versión de Android anterior. Hace unos días se pudo ver a un móvil de Motorola con un lápiz a lo Galaxy Note, que se había rumoreado que fuera este Edge+, pero nada más lejos de la realidad. Parece que este nuevo tope de gama podría estrenarse el próximo mes de febrero en el MWC 2020 de Barcelona.