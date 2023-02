Motion Sense, la tecnología que desbloquea tu móvil con gestos, ¿es segura?

Controlar nuestros dispositivos con simples gestos como si fuera por arte de magia está cada vez más cerca. Parar la reproducción con un simple movimiento de nuestra mano como si fuéramos un Caballero Jedai ya es posible y sin tener que recurrir a los poderes que le otorga la fuerza y sin tener que pasarnos al lado oscuro. Es algo que ya no es ciencia ficción y que muy pronto podrá hacerse con nuestros móviles.

Motion Sense

Los avances van encaminados a realizar el máximo de funciones sin necesidad de tocar nuestros dispositivos. Algo que ya es posible gracias a los asistentes de voz o el uso de la cámara para reconocer nuestro rostro y desbloquear el móvil. Pero la cosa va más allá y el objetivo es que pueda reconocer nuestros movimientos y a partir de estos, llevar a cabo diferentes acciones. La tecnología biométrica está cada vez más presente, los lectores de huellas o la cámara de nuestros dispositivos son por ahora sus máximos exponentes. Para ello se ha desarrollado la tecnología Motion Sense, esta funciona a partir de un radar conocido como “Soli”. Este se incluye en un chip que se integra en el móvil y el cual permite captar nuestros gestos y registrar nuestros movimientos.

Si entramos en aspectos de seguridad y privacidad la pregunta es obligada, ¿Cómo influirá esta tecnología en la seguridad? Una pregunta muy sencilla de contestar, en un principio, está es similar al resto de opciones de las que dispone nuestro móvil. Al tratarse de una tecnología aún en desarrollo los ciberdelincuentes están centrados en descubrir sus vulnerabilidades. Su radar es capaz de identificar el entorno y distinguir los objetos que le rodean, aunque por el momento, sus funciones de reconocimiento no son tan precisas como el reconocimiento fácil. Por lo que en su desarrollo se han tenido en cuenta situaciones del día a día, para que los dispositivos no lleven acciones no deseadas sin nuestro consentimiento. Estas incluyen si llevamos nuestro teléfono móvil en un bolsillo, el bolso o nos encontramos en movimiento.

Por ahora, el primer fabricante en implementar esta tecnología ha sido Google, su smartphone Pixel ya incluye algunas de estas acciones como encender o apagar la música moviendo la mano por delante del teléfono. Apagar una alarma pasando nuestra mano por encima. Contestar a una llamada con un simple gesto cerca del dispositivo o que este se bloquee automáticamente cuando nos alejamos del teléfono. Muy pocas opciones y esto es debido a que Google no ha abierto el acceso a esta tecnología a terceros. En resumidas cuentas, una tecnología que ofrece múltiples posibilidades con las que podremos interactuar con nuestro móvil sin necesidad de tocarlo e incluso aunque nos encontremos a cierta distancia y con total seguridad.

Aunque sí implemente este tipo de sistema, nunca está de más recurrir a otros sistemas de seguridad como los ya existentes para proteger nuestros dispositivos. Como nos recuerdan constantemente desde la OSI, mantener actualizado el dispositivo y las aplicaciones. hacer uso de antivirus y app de seguridad que nos protegen del malware o revisar la procedencia de las descargar y los links sobre los que pulsamos.