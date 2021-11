Mitos sobre la carga y descarga de las baterías de iPhone y iPad

Son muchos los rumores acerca de la carga de la batería de algunos dispositivos. Algunos dicen que no se debería cargar un iPhone cuando no está por debajo del 5%, otros consideran que no se debería dejar cargando el dispositivo toda la noche porque daña la batería. ¿Qué es verdad y qué no? En este artículo desmentiremos todos los rumores sobre la carga en iPhone o iPad.

Existen demasiados rumores y leyendas urbanas acerca de las cargas de los dispositivos electrónicos y esto no sólo ocurre en Apple. Muchas veces hemos escuchado consejo de dudosa procedencia que no está claro que sean verdad. Hay una serie de claves a tener en cuenta a la hora de cargar nuestros dispositivos y esto es lo que debes saber.

Cargas y descargas constantes

Hay que tener en cuenta que las baterías en dispositivos portátiles están pensadas para aguantar cargas y descargas constantes, sin exigencias a la hora de hacerlo en más o menos niveles de carga. Esto quiere decir que no hay ningún problema en dejar cargando tu iPhone toda la noche y si necesitas un poco de carga extra durante el día puedes hacerlo sin problemas.

Aunque si que es verdad que las baterías inevitablemente se van desgastando con el tiempo y con el uso y poco a poco sufren un deterioro. Apple optó por reducir la potencia de algunos de sus dispositivos más antiguos y esto provocó en su día ciertas polémicas que obligaron a la compañía a ofrecer descuentos para el reemplazo de las baterías de algunos terminales.

Degradación

Pase lo que pase, no se puede evitar que tu iPhone cada vez necesite cargarse antes y da igual lo que hagas porque esto acabará pasando. Sin embargo, si que hay una serie de consejos a seguir para cuidar lo máximo posible la batería de nuestro dispositivo. Aunque el deterioro no se puede evitar, si que podemos hacer que nuestras baterías duren lo máximo posible y mantengan su calidad por un periodo aceptable de tiempo.

Aunque no pasa nada por dejar el móvil cargando durante toda la noche, no es recomendable dejarlo durante un periodo largo de tiempo como varias semanas, si la batería está constantemente conectada a la corriente y no se utiliza, sí que corre el riesgo de verse resentida.

iPad o MacBook

Es muy común en el caso de iPad o MacBook irse durante una temporada y dejarlo enchufado todo ese tiempo. El resultado puede ser un necesario cambio de batería que podría haberse evitado fácilmente. Además, se deben utilizar siempre los cables y adaptadores de corriente de Apple certificados u oficiales. Algunos accesorios de otras marcas o sin certificar podrían acabar dañando la batería de nuestro dispositivo.

Para evitar problemas, es mejor no fiarse de cables y adaptadores de marcas diferentes o de dudosa calidad, porque podrían no adecuarse al voltaje que necesita nuestro terminal y esto podría dañarlos irremediablemente. Para evitarlo, trata de buscar el logotipo de la marca en los accesorios de carga que compres para evitar complicaciones.