Ayer mismo hablábamos de que Apple iba a lanzar este año varios dispositivos 5G, incluso más allá de los nuevos iPhone 12 que se esperan que cuenten con esta conectividad. Y hoy nos ha sorprendido la aparición de un curioso dispositivo dentro de la propia tienda de Apple. Y no es que la firma de Cupertino haya presentado un nuevo iPhone, aunque se espera uno para dentro de unas semanas. Sin que se trata de un misterioso teléfono que ha aparecido entre el material promocional de otro producto puesto a la venta en la tienda de Apple, y que de corresponder con algún dispositivo real nos dejaría muy descolocados.

¿Un descuido de Apple?

Lo cierto es que vamos a darle una credibilidad limitada a lo que hemos visto, pero es verdad que da suficiente juego como para pensar que podíamos estar ante algo más que un simple dispositivo más. En esta ocasión nos hemos fijado en la foto de una mochila que se vende en la tienda de Apple, hasta ahí nada fuera de lo normal, incluso hay un vídeo en el que se muestran diferentes dispositivos de Apple, como un iPhone X, un MacBook, o un iPad que se depositan dentro de la mochila para demostrar su capacidad y posibilidades. Lo curioso está en las fotografías que acompañan a este vídeo para ilustrar todo lo que es capaz de cargar la mochila.

Mochila a la venta | Apple Store

Porque entre los dispositivos se puede ver un iPhone, porque es evidente que como el resto es un dispositivo de Apple, pero resulta que no existe ningún móvil que hayamos conocido hasta ahora de la firma californiana que tenga una pantalla completamente sin bordes. Una de dos, o no tiene notch, como los antiguos iPhone, o no tiene bordes pero en su lugar sí cuenta con un notch o ceja en la parte superior. Para más misterio, podemos ver en su pantalla de inicio el mismo fondo de pantalla e interfaz habitual de iOS, por lo que simula ser un iPhone. Si es así de verdad, desde luego estaríamos ante la primera imagen de un iPhone con una pantalla completamente sin bordes.

El misterioso iPhone | Apple Store

Ahora bien, lo más probable es que se trate de un montaje del propio fabricante de mochilas para darle un mayor atractivo promocional al producto. La verdad es que el notch no es lo más estético en un teléfono, y no nos extrañaría que lo hubieran editado a propósito para eliminarlo de la imagen original de un iPhone. En cualquier caso no deja de ser curioso que esta imagen se haya colado en la tienda de Apple, una firma que cuida al milímetro los detalles. De momento por lo que hemos conocido el iPhone SE 2, denominado también iPhone 9, contaría con una pantalla sin notch, pero con grandes marcos superiores e inferiores. En el caso de los iPhone 12, no se espera que se deshagan del notch todavía. Así que sin duda lo de esta imagen es cuando menos enigmático. El tiempo nos dirá si estamos ante la primera imagen de los futuros iPhone, o si simplemente se trata de ejercicio creativo más independiente de Apple.