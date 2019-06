¿Merece la pena comprarse un móvil compatible con 5G en 2019?

Las redes 5G han echado a rodar en España, ya es posible contratar una tarifa con 5G a través de Vodafone, que ya está presente con esta tecnología en al menos 15 ciudades españolas. El 5G va a ser la tecnología de comunicaciones móviles que más trascendencia tenga en el mercado, más allá de los móviles. El Internet de las Cosas será uno de los grandes beneficiados, pero cuando pensamos en velocidades de descargar, el ciudadano y usuario medio pensamos automáticamente en teléfonos móviles. Por tanto nos preguntamos, ¿merece la pena comprarse móvil 5G en 2019?

Una pregunta con diferentes respuestas

Como es lógico, las necesidades de cada persona son un mundo, y por lo tanto cuando hablamos de móviles hay respuestas para todos los gustos, porque contar con un móvil 5G es algo que vamos a agradecer de momento en algunas ocasiones. Teniendo en cuenta que a finales de este mes serán tres los móviles que podemos comprar en España compatibles con 5G, es evidente que la oferta es bastante corta aún en este sentido, siendo los Xiaomi Mi Mix 3 5G, el LG V50 ThinQ y el Samsung Galaxy S10 5G aquellos que podemos comprar ya de forma casi inmediata, si el stock lo permite.

¿Son más caros los móviles compatibles con 5G?

La realidad es que no hay una diferencia abultada entre el precio de un móvil compatible con el actual 4G y otro compatible con 5G. De hecho el Xiaomi Mi Mix 3 5G es un móvil que solo cuesta 599 euros, poco más que su tope de gama, el Xiaomi Mi 9 y mucho menos que un iPhone, por poner un ejemplo. En la parte alta y Premium de los actuales móviles 5G tenemos los terminales de LG y Samsung. Teléfonos que en este caso sí alcanzan o superan los mil euros. En Vodafone el LG V50 ThinQ tiene un precio de 1.152 euros al contado, mientras que el Samsung Galaxy S10 5G de momento no ha desvelado su precio, pero será similar al del iPhone XS Max más equipado. Por lo que en este aspecto tenemos alternativas suficientes como para poder dar el salto ya al 5G según nuestro presupuesto.

Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi

¿Es necesario tener ya un móvil 5G?

Una vez más depende del tus necesidades, pero en la mayoría de casos y hablando del usuario móvil medio, no es necesario. De momento no es necesario porque primero no hay cobertura en todo el país, solo en quince ciudades, aunque como es lógico irá aumentando la cobertura. En segundo lugar, en nuestro día a día, no vamos a necesitar utilizar el 5G, y solo podríamos notar la verdadera diferencia cuando descargamos archivos desde Internet al teléfono, o en una videollamada, pero no es algo que hagamos a todas horas. Todavía no hay suficientes juegos o apps que necesiten obligatoriamente el uso de estas redes, por lo que en un móvil, de momento, no es en absoluto necesario. Ahora bien, profesionalmente, si en este entorno trabajamos con otras personas y organizaciones con acceso al 5G, vamos a poder ir accediendo a herramientas de videollamadas que van a funcionar mucho mejor, con mayor definición en estas y con un menor lag, así como en el envío de datos de entre profesionales o en instalaciones del Internet de las Cosas muy avanzadas, donde las posibilidades serán muy distintas a las actuales.

LG V50 ThinQ 5G | LG

¿Y si estás pensando en cambiar de móvil?

Como es lógico, se trata de una buena característica a tener en cuenta. Pero si estás pensando en comprar un móvil, y te gustaría que este contara con conectividad 5G, lo más sensato sería retrasar la compra a 2020. Porque será el próximo año cuando ya tendremos las gamas de la mayoría de fabricantes con segundas generaciones de sus móviles 5G, así como un despliegue de la red mayor. Esto permitirá acceder a móviles 5G mejor fabricados, más potentes, y sobre todo y más importante, habrá una mayor gama de móviles de distintos fabricantes y gamas entre los que elegir a mejores precios y con mejores prestaciones. Como es lógico, ahora el 5G es un reclamo para vender los móviles más caros de las respectivas gamas de cada fabricante, por lo que cuanto más variedad exista, será más sencillo poder acceder al móvil que mejor se ajusta a nuestras necesidades y bolsillo. Por lo tanto, si no hay una razón expresa por la que necesitas más velocidad de descarga o de transferencia de datos móviles, lo mejor es esperar y ver cómo evoluciona el mercado. Como es lógico, muchos no podemos evitar ese instinto de ser los primeros en tener cualquier chisme, y ahí no valen las esperas ni la lógica.