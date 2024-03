Una de las mejores características de los iPhone 16 va tomando forma

Aunque Apple presume de lo contrario, si de algo se vienen quejando desde hace años los usuarios de los iPhone es de que la batería de sus móviles no es que se vacíe en un visto y no visto, pero desde luego no tiene la durabilidad que sería de esperar en un móvil de alta gama como son estos. Y parece que Apple lleva tiempo trabajando para poder revertir esta situación, y que la batería de sus móviles tenga la suficiente autonomía como para que los usuarios no tengan que estar cada dos por tres cerca del cargador. Ahora una patente vuelve a poner esto de relieve, que Apple trabaja en mejorar este aspecto de los iPhone.

Nueva patente de Apple

Los de Cupertino están trabajando para mejorar el rendimiento de sus baterías, y con ello de alguna forma la autonomía. Las baterías se pueden mejorar de muchas maneras, aumentando su tamaño, o la tecnología con la que están diseñadas. De esta manera se pueden obtener más horas de funcionamiento a pesar de no cambiar sustancialmente el tamaño de estas. Ahora una patente arroja algo más de luz sobre los planes de Apple para mejorar este aspecto de sus móviles.

Concretamente se trata de una patente titulada Celdas de batería con lengüetas en ángulo recto, que se había presentado inicialmente en septiembre de 2021, pero que finalmente se ha publicado esta misma semana, el 26 de marzo de 2024. En esta patente se pueden conocer nuevos detalles sobre las tecnologías que está desarrollando Apple para mejorar el rendimiento de las baterías.

Parece que el principal objetivo de Apple con estas patentes es la de mejorar la eficiencia de las baterías. Para ello están trabajando en separadores de baterías, separadores plegados y nuevos componentes de baterías interconectados que son capaces de limitar la capacidad de las baterías, sin tener que aumentar el tamaño de las mismas, que es lo que desea todo fabricante para sus dispositivos.

Por tanto, se trata de una tecnología de batería que va en consonancia con lo que habíamos conocido en anteriores patentes, que sugerían que Apple trabajaba en la tecnología de apilamiento de batería, en la que también ha invertido tiempo Xiaomi o Samsung, y que básicamente aumenta la capacidad de la batería sin aumentar el tamaño de esta. Por lo que parece que Apple sigue trabajando en mejorar este aspecto de sus móviles, y todo apunta a que los iPhone 16 llegarán con una mejora de este tipo, no sabemos si con esta tecnología que acaba de publicarse, bien con la de apilamiento, o con una mezcla de ambas.

Pero es evidente que los de Cupertino trabajan en mejorar estos aspectos, y probablemente sean los iPhone 16 los que por fin cuenten con estas mejoras que tanto han esperado muchos usuarios. Saldremos de dudas el próximo mes de septiembre, en la presentación de estos nuevos teléfonos. Mientras Apple acaba de anunciar el WWDC 2024, su conferencia de desarrolladores que se celebrará este año el próximo 10 de junio.