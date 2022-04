Más detalles de los iPhone 14: peor cámara y procesador que los modelos Pro

Este año los iPhone 14 van a llegar con diferentes características este año, y no nos referimos solo a la cámara, sino también al procesador. Esto es algo que ya se había venido deslizando los últimos meses en diferentes filtraciones, que este año por primera vez los modelos estándar de los iPhone no mejorarán su procesador, sino que es algo que solo recibirán los modelos Pro. En esta ocasión las informaciones dan detalles también de la cámara de fotos, que llegará con novedades importantes a los modelos Pro, y no tanto a los estándares, como vais a poder comprobar ahora.

Así serán los iPhone 14

Una vez más ha sido uno de los analistas más cercanos a Apple el que ha desvelado las características más importantes del iPhone 14. Y es que este año los modelos Pro serán más diferentes que nunca de los modelos estándar. Concretamente Mark Gurman ha desvelado que la nueva cámara de fotos de 48 megapíxeles será exclusiva este año de los iPhone 14 Pro, y no de los modelos estándar. Aunque sabéis que la cámara de los primeros es triple y de la de los segundos es dual, el sensor principal ha solido ser siempre el mismo.

iPhone 13 | Photo by James Yarema on Unsplash

Pues bien, eso no pasará con los iPhone 14 estándar, que en lugar de la cámara de 48 megapíxeles seguirán contando con el actual sensor de 12 megapíxeles, que acompaña a estos teléfonos desde hacer bastantes generaciones. Por tanto ahora nos preguntamos cuáles serán en realidad las verdaderas ventajas de comprarse un iPhone 14 estándar este año, porque si la cámara no mejora y el procesador también es el mismo, no podemos imaginarnos otras novedades que puedan justificar su compra.

Algunas generaciones han destacado solo por el nuevo procesador, por lo que, si le quitamos eso encima, no sabemos muy bien qué es lo que va a quedar para este teléfono. De hecho, una de las grandes novedades de esta generación, el fin del notch, no se verá tampoco en estos modelos, que a priori seguirán conservándolo, en lugar de añadir la muesca para la cámara delantera que tanto se ha estado rumoreando en estos últimos meses. Una de las posibles novedades podría tener que ver con las capacidades satelitales de los iPhone 14. Estos podrían estrenarse con ella este mismo año, después de haberse retrasado respecto del año pasado, que es cuando se esperaba.

Se rumorea que Apple habría llegado a un acuerdo con la firma Globalstar Inc, para comprar 17 satélites que darían cobertura a los iPhone. De todas formas parece que de momento todas las novedades se las están llevando los iPhone 14 Pro y Pro Max, que serán los que realmente estrenen la cámara de 48 megapíxeles y el procesador Apple A16 Bionic. Al menos entre los modelos estándar tendremos al nuevo iPhone 14 Max, que será el primer modelo de pantalla de 6,7 pulgadas que tendrá la gama estándar de los iPhone. Una forma más económica de hacerse con un iPhone de pantalla grande.