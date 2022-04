El iPhone con USB tipo C aún más cerca, el Parlamento Europeo refrenda su apuesta por él

Desde hace meses venimos hablando del trabajo del Parlamento Europeo para poder convertir al conector USB tipo C en el único disponible en el mercado. La idea de esto es acabar con los diferentes conectores y cargadores necesarios para alimentar a dispositivos de todo tipo, incluidos los móviles. Esto implica que los móviles de Apple, los iPhone, también tendrán que contar con este conector, en lugar del Lightning con el que han contado desde que llegaron al mercado. Esto está más cerca que nunca, tras la última votación al respecto que se ha deliberado en el Parlamento Europeo. Por tanto, está más cerca que nunca un cambio histórico en los iPhone y en millones de dispositivos nuevos en todo el mundo.

Mucho más cerca del gran cambio

El propio Parlamente Europeo ha informado sobre la votación que tuvo lugar ayer, en la que precisamente se debía adoptar una posición común sobre la nueva Directiva revisada sobre equipos radioeléctricos. Esta se aprobó por 43 votos a favor y 2 votos en contra. Con esta votación lo que se consigue es que las nuevas reglas sigan adelante en la homogeneización de los cargadores en la forma del conector USB tipo C. De esta forma todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares y auriculares, consolas de videojuegos portátiles y altavoces portátiles, recargables a través de un cable con cable, deberán llevar este estándar de conexión en lugar de los que estén usando en la actualidad.

Cable Lightning de iPhone y iPad. | Photo by Adam Birkett on Unsplash

Esto quiere decir que, si Apple quiere seguir vendiendo sus iPhone en Europa, tendrá que adoptar sí o sí este conector, que aunque ya está disponible en otros de sus dispositivos, como en algunas tabletas, se ha resistido a integrar en sus móviles, que actualmente cuentan con el veterano Lightning. La única exención a esta nueva regla y estándar son aquellos dispositivos que por sus reducidas dimensiones no puedan contar con uno de estos puertos USB tipo C. El fondo de todas estas decisiones del Parlamento Europeo se basa en la sostenibilidad del mercado de equipos electrónicos reduciendo drásticamente la generación de residuos de este tipo.

Los eurodiputados también están trabajando en la compatibilidad de los diferentes métodos de carga inalámbrica. Para ello se han emplazado nada menos que a 2026 para presentar una estrategia para garantizar que los diferentes métodos de carga inalámbrica sean compatibles entre sí, y eviten también el uso de cargadores adicionales. El objetivo del Parlamento Europeo es que en el futuro se mejore el etiquetado de los productos, para que los consumidores tengan más información acerca de los requisitos de carga de los productos.

De esta manera sabrán si será necesario comprar un nuevo cargador para el dispositivo, o si puede seguir utilizando el que ya tenía. Sobre todo, en casos donde la carga rápida de un móvil u otro dispositivo puede no ser compatible con un cargador que ya tengamos en casa de otro dispositivo que no cuenta con estas avanzadas tecnologías de carga. Sea como fuere los usuarios de Android no notarán cambios en el futuro, pero sin duda serán los que cuenten con un iPhone los que se enfrenten en un futuro a un cambio radical que hará inservibles sus actuales cables de carga.