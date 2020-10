Los iPhone 12 son compatibles con carga inversa, pero de momento no

La carga rápida inversa es una tecnología que ha venido desarrollándose dentro de la industria de los teléfonos móviles, sobre todo Android, en los últimos años y que permite que un móvil se convierta en la base de carga inalámbrica improvisada de otro terminal compatible: es el caso de unos auriculares con estuche wireless, un smartphone, etc.

A diferencia de otras tecnologías de carga inalámbrica, estos dispositivos permiten velocidades que no son excesivamente rápidas (entre 5 y 10W, en el mejor de los casos) por lo que se utilizan para pequeños gadgets o, en su defecto, para ayudar a alguien a recuperar un mínimo de batería con la que volver a casa sano y salvo, evitando que el teléfono le deje tirado en mitad de la tarde.

Los iPhone 12 parecen tener carga inversa

Durante la presentación de sus nuevos smartphones, Apple solo le dedicó tiempo a contarnos los nuevos accesorios MagSafe que tenía preparados para los iPhone 12 pero no desveló, ni siquiera insinuando, que la carga inversa también estaría presente en su hardware. Ahora, un curioso documento que ha llegado a la FCC norteamericana (la oficina de certificación federal que da su visto bueno a los nuevos productos que llegan al mercado), ha dejado claro que los nuevos teléfono sí podrían adoptar el papel de cargadores inalámbricos inversos de, por ejemplo, un estuche con Airpods o cualquier otro aparato que los californianos lancen en el futuro.

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN