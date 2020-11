Los iPhone 12 solo se podrán reparar si Apple lo permite, ¿sabes cómo?

Es uno de los tests que siempre esperamos tras el lanzamiento de un nuevo iPhone: las pruebas de reparabilidad que llevan a cabo los compañeros de iFixit y que sirven para conocer hasta qué punto nos encontramos con nuevos terminales capaces de resistir con garantías nuestra frenética actividad diaria y, en caso de estropearse, qué posibilidades tenemos de que esa incidencia no nos cueste, ni mucho dinero, ni mucho tiempo en el taller.

Y lo cierto es que con las pruebas que han llevado a cabo en los nuevos iPhone 12 y 12 Pro que llegaron al mercado hace casi dos semanas, nos hemos asustado bastante porque podemos leer cosas como que los nuevos terminales de Apple están "fabricados para estropearse". Así de claro, así de tajante y así de preocupante.

A todo lo anterior tenemos que sumarle la tradicional aversión que tiene Apple a que los usuarios arreglen sus teléfonos en servicios técnicos que define como no oficiales, por lo que busca cualquier artimaña para limitar las alternativas que tenemos. Solo hay que recordar cómo, para evitar que instalásemos baterías no oficiales, recurrió a una argucia en iOS para detectar esa reparación y bombardear con notificaciones alertándonos de un supuesto peligro. Con el tiempo rectificó.

Las reparaciones, más complicadas en los nuevos iPhone 12

iFixit, fiel a su tradición de mostrar cómo es posible reparar un iPhone sin recurrir a los servicios oficiales, ha hecho lo mismo con los nuevos iPhone 12 y la siguiente conclusión a la que llegan es que esa reparación solo podremos realizarla si Apple lo permite. Esto es así porque han detectado que desde la compañía han decidido bloquear todas las reparaciones no autorizadas tanto de la cámara como de la pantalla del teléfono. ¿Cómo?

Kit de reparación de iFixit | iFixit

El sistema que han ideado tiene como protagonistas, no tanto a los componentes que pueden instalarse, como a la forma que tendrá el servicio de reparación de verificar que todo está correcto y acorde a las indicaciones que marcan desde la compañía. El método que han desarrollado los de Cupertino tiene que ver con la obligación de ejecutar una aplicación de diagnóstico y reparación que se ejecuta y conecta con la nube de Apple y que será la que nos dé la última palabra sobre si está todo en su sitio o no. Sin el consentimiento de esa herramienta de los de Cupertino, el componente podría ofrecer fallos y, pasado el tiempo, dejar de funcionar. Así lo han verificado en iFixit al hacer la sustitución de uno de los sensores de la cámara de un iPhone 12. Este procedimiento deja fuera el caso de la batería que, como ya os hemos contado, ahora mismo no está sujeto a este control a través de la propia Apple.

Visto lo anterior, por lo que nos surge inmediatamente la duda: ¿cuáles serán las condiciones para que Apple apruebe la instalación de una nueva pantalla o una cámara en cualquiera de los iPhone 12 que salen este año? La respuesta parece evidente: todo dependerá del servicio que lleve a cabo esta reparación y si tiene las credenciales, no solo para usar la plataforma, sino para ser visto por los ojos de Apple como un servicio autorizado.