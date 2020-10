iPhone 12: ya puedes descargar en tu móvil sus fondos de pantalla

Este pasado martes Apple ha celebrado su keynote más esperada, en esta ocasión virtual, y ha presentado sus nuevos iPhone 12. Un total de cuatro nuevos modelos que llegan para representar lo más avanzado de la firma de Cupertino cuando hablamos de teléfonos móviles. Y como suele ser habitual, con los nuevos teléfonos también se estrenan nuevos fondos de pantalla. Estos suelen ser parte de la seña de identidad de los dispositivos, y de sus materiales de marketing, que suelen marcar un antes y un después en la gama. Pues bien, es bastante habitual para muchos usuarios estrenar estos fondos de pantalla en sus móviles aunque no sean un iPhone, y están de enhorabuena, porque ya están disponibles para descargarse.

Varios fondos en diferentes colores

Ya no solo es en el caso de los iPhone 12, sino de cualquier móvil destacado, ya que uno de los contenidos más populares suelen ser sus fondos de pantalla. En este caso la imagen de los nuevos iPhone 12 cuenta en sus pantalla en unos fondos que con diferentes esferas de color y translúcidas que se suceden a lo largo de toda la superficie de la pantalla. Los diferentes fondos se diferencian por sus distintas tonalidades de color, y han sido numerosos los usuarios que han compartido ya estos fondos de pantalla en redes sociales.

Diferentes usuarios de Twitter han compartido estos fondos, en unos casos siendo de origen oficial y en otras reproducciones casi idénticas de estos fondos de los iPhone 12. Por tanto no tienes más que descargarlos de alguno de los tuits que adjuntamos y comenzar a disfrutar en tu móvil de una apariencia similar a la de los iPhone 12, algo que a muchos les parece algo bastante atractivo. Hablamos de unos fondos de pantalla que a diferencia de tantos otros no tienen un aspecto panorámico, por lo que solo tienen la proporción de la pantalla del teléfono, y no abarcan nada más, evitando así poder disfrutar de algún tipo de efecto.

Así que no tenéis más que descargar los fondos y aplicarlos al fondo de pantalla de vuestro móvil. Lógicamente no van a adaptarse a la perfección a la pantalla, porque cada una es diferente, pero sí que lo suficiente como para que el aspecto del teléfono sea más similar al del iPhone 12. Lógicamente lo que hay en su interior es completamente diferente, pero es una buena manera de llevar a nuestro móvil al día y con la principal tendencia visual del mercado móvil en su pantalla. Unos iPhone 12 que este año vienen con muchas novedades, aunque una de ellas bastante desagradable para quienes se decidan por hacerse con ellos. Ya que no contarán con cargador o auriculares incluidos en su caja de fábrica, por lo que habrá que hacerse con ellos y hacer un gasto adicional.