Desde luego es una de las puntas de lanza de Apple, la seguridad. Y no solo para la propia compañía, sino también para los propios usuarios del iPhone, que suelen presumir ante los usuarios de Android de que disfrutan de un sistema operativo y teléfono mucho más seguro. Esto es algo que puede ser verdad, no lo negamos, pero tampoco podemos negar que no están exentos de sufrir determinadas brechas de seguridad. Y eso es lo que ha pasado precisamente ahora, que ha sido descubierta una práctica detrás de Safari que cuando menos es inquietante.

¿Cómo han llegado estos datos a China?

Ha sido a través de Cryptography Engineering como hemos conocido algo bastante inquietante relacionado con el uso de Safari en el iPhone. Más que nada porque es un problema bastante grave, ya que envía por una puerta trasera información de lo que hacemos en nuestro iPhone a servidores chinos. Y lo más curioso es que esta situación es consecuencia de un intento de Apple por hacer precisamente más seguro el uso de su sistema operativo y el navegador Safari. En ese intento ha dado pie a que esos datos acaben allá donde no esperamos nadie que lo hagan. Y os preguntaréis, ¿cómo ha ocurrido esto?

iPhone | Photo by Charles 🇵🇭 on Unsplash

Pues es algo bastante sencillo, y que en realidad no debería inquietar más que lo justo a los usuarios de iPhone. Porque lo que ha hecho Apple ahora es aumentar la seguridad de la navegación en el iPhone gracias a una manera de contrastar los sitios que visitamos. Para que os hagáis una idea, todos los lugares que visitamos desde Safari, se verifican para saber si son seguros o no. El caso es que para saber si una web que vamos a visitar es segura, primera Safari debe contrastar con una base de datos que esa página web es segura, o todo lo contrario.

Gestos en el iPhone | Photo by Gilles Lambert on Unsplash

Pero para ello, Apple envía esta información desde Safari a los servidores de Tencent, la empresa china que hace ese tipo de verificación, y como os podéis imaginar, los servidores de Tencent se encuentran en China. Esto quiere decir que esa información que estás generando con tu móvil al navegar en Internet desde Safari, se está enviando a esos servidores chinos, eso sí, por una buena razón al menos. Aunque esta verificación también se realiza gracias a los servicios ofrecidos por Google, existe el 50% de posibilidades de que nuestros datos al navegar acaben en China si nos toca Tencent para verificar los datos de las webs.

La información que se quedan los servidores de Tencent en China son por ejemplo la dirección IP desde la que estamos navegando, y la dirección web a la que queremos acceder. El problema más allá de que se envíe la información a China, es qué se hace con esa información. Y todos sabemos que técnicamente cualquier empresa China pertenece al Gobierno chino, por lo que esa información podría estar siendo gestionada de una manera que a muchos no les gustaría. Estos cambios han llegado con iOS 13, y como es lógico, aunque no siempre nuestro iPhone contacte con los servidores chinos, la amenaza está ahí, y puede ser algo preocupante.