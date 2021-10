El iPhone SE Plus será el nuevo móvil barato de Apple

Con los iPhone 13 presentados recientemente, es el momento de mirar hacia delante y ver qué nos depara el futuro de los teléfonos de la marca californiana. Y parece claro que en 2022 tendremos un nuevo modelo barato de los de Cupertino. Será el nuevo iPhone SE Plus, un modelo que ofrecerá características únicas dentro de la gama de la marca. Un modelo que podría alterar el calendario de lanzamientos entre los modelos más baratos de la marca, y que como sabéis tienen un diseño y características que van a contracorriente en el mercado de móviles.

Llegaría en 2022

Estas informaciones que conocemos hoy vienen a confirmar de alguna manera las especificaciones que se habían filtrado hace unos meses sobre el iPhone SE 3, pero en realidad parece que serían las del iPhone SE Plus, que no será necesariamente un modelo más grande, y que básicamente será una pequeña evolución de este modelo barato. Según un analista especializado en el mercado de pantallas llamado Ross Young, este apunta a que el modelo Plus contará con una pantalla de 4,7 pulgadas como la de su predecesor con tecnología LCD, la más básica que monta Apple en sus móviles.

iPhone SE 3 de 2022: más potencia y mismo diseño | Photo by AB on Unsplash

La principal novedad que nos aportaría este modelo sería la llegada de la conectividad 5G gracias a la integración del nuevo procesador Apple A15 Bionic, el mismo de los iPhone 13, aunque probablemente con una velocidad de reloj inferior. Pero quizás la verdadera noticia es que el iPhone SE 3 sigue en los planes de Apple, pero en lugar de lanzarse el próximo año como esperábamos, lo hará en 2024. Así que todavía habría que esperar más de dos años para conocer una nueva generación de este teléfono. Y decimos nueva generación porque a este iPhone SE Plus se le considera una especie de modelo “S” aquellos modelos con pocas novedades a los que denominaba Apple con estas letras detrás de su nombre.

Por tanto los verdaderos cambios estéticos de este modelo los deberíamos ver para entonces. Por lo que Apple pierde una ocasión de oro para llevar a su móvil barato algunas características que son comunes en los móviles Android más baratos. Como por ejemplo un diseño todo pantalla, con un agujero para la cámara delantera. Y la integración del lector de huellas, en este caso el Touch ID, en el botón de encendido en el lateral. Básicamente los mismos cambios que han hecho en el diseño de los últimos iPad Air y iPad Mini. Así que una vez más, nos hemos hecho demasiadas ilusiones con Apple, y la realidad es que la marca seguirá con sus plazos tranquilos y pausados para ofrecernos novedades en sus terminales.

Así que la próxima primavera tendremos novedades con el móvil más barato de Apple, que es de esperar conserve el precio de 489 euros con el que llegó al mercado hace ahora año y medio, en plena pandemia y confinamiento. Este modelo es popular no por ser un prodigio tecnológico, sino porque ofrece la esencia del iPhone original por un precio muy ajustado comparado con el resto de la gama.