La semana pasada Apple presentaba el nuevo iPhone SE de 2020, un nuevo móvil que llega con cierto aire retro a la gama de iPhone, pero que a la vez cuenta con una potencia difícil de alcanzar por la mayoría de móviles. Un teléfono que podría tener mucho más en común con el iPhone 8, del que hereda buena parte de su diseño y características. Ahora hemos conocido que este nuevo iPhone SE podría tener pronto un compañero de gama, con un tamaño mayor, y que podría convertirse en otro de los móviles más baratos de la firma californiana.

Un nuevo iPhone SE Plus, ¿similar al iPhone 8 Plus?

Recordemos que los últimos iPhone que contaron con el aspecto clásico que ha repetido ahora el iPhone SE, de Touch ID y pantalla con grandes bordes, fueron los iPhone 8 y iPhone 8 Plus. Ahora uno de los filtradores más activos alrededor de Apple, Jon Prosser, ha hecho una interesante afirmación en un tuit del pasado fin de semana. En este tuit decía literalmente que “Podría haber noticias de un iPhone SE Plus pronto” algo que lógicamente ha sorprendido a muchas personas que no esperaban para nada más allá del nuevo móvil presentado la semana pasada.

Estas palabras suenan bastante sorprendentes, teniendo en cuenta que hasta ahora no se había especulado nada al respecto. Ahora bien, ¿tendría sentido un modelo como este? Lógicamente todo dependería del precio al que llegara al mercado. Lo cierto es que teniendo en cuenta de que el iPhone SE de 2020 hereda el aspecto y tamaño del iPhone 8, no sería descabellado que Apple tomara como base el iPhone 8 Plus para lanzar un modelo más grande también equipado con el procesador A13 Bionic.

iPhone SE de 2020 | Apple

Si tenemos en cuenta que el modelo presentado la semana pasada tiene una pantalla de 4,7 pulgadas, el modelo Plus debería tener el mismo tamaño del iPhone 8 Plus, que era de 5,5 pulgadas. Por tanto, siguiendo con esta lógica, tendría sentido que Apple aprovechase los iPhone 8 para llevar aquella gama a 2020 también con dos dispositivos. La única diferencia entre ambos móviles debería ser el tamaño de pantalla, aunque si miramos de nuevo a los iPhone 8, el modelo Plus contaba con una cámara de fotos dual, por lo que no sería descabellado contar con una de estas cámaras también en el nuevo modelo.

Por tanto podríamos tener un iPhone SE 2020 Plus que contaría con el procesador Apple A13 Bionic, el Touch ID clásico, iOS 13, y una cámara dual. Aunque lógicamente el tamaño de pantalla sería lo más llamativo a primera vista. Cuando los iPhone 8 estaban en el mercado, una pantalla de 5,5 pulgadas era algo grande, hoy la verdad que ha quedado bastante desfasada con las pantallas sin bordes que existen. En cualquier caso, parece ser algo que no le importa a Apple, que en pleno 2020 ha lanzado un móvil con un pantalla de menos de 5 pulgadas, algo que sin duda está completamente desfasado en la industria.