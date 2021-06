Los iPhone están teniendo serios problemas con iOS 14.6, no actualices aún

No será la primera vez ni la última que os hablemos de problemas surgidos en un dispositivo electrónico como consecuencia de una actualización de software defectuosa. Muchas actualizaciones arreglan cosas a la vez que resultan en otros problemas inesperados que reducen y mucho la satisfacción en la experiencia de uso. En esta ocasión tenemos que hablar de los iPhone que están sufriendo graves problemas como consecuencia de su última actualización, que está reduciendo la autonomía de la batería de forma drástica, te contamos por qué y sus consecuencias.

No actualices todavía a la nueva versión

Llevamos varios días escuchando informaciones acerca de los problemas que están dando a los usuarios la última actualización de iOS. Y la gran mayoría de quejas tiene que ver con la batería y la autonomía que tienen ahora los teléfonos después de actualizarse. La realidad es que esta ha bajado de forma dramática, y muchos están comprobando que el teléfono no aguanta ni de lejos el día entero encendido. Pero el error de Apple está siendo doble, porque parece que los problemas no solo no se han resuelto con otra actualización, sino que siguen ofreciendo unos resultados muy pobres.

Hablamos de versiones Release Candidate de iOS 14.6, que en un principio fue lanzada en su primera versión, que dio como resultado un gasto de batería enorme, y también de una segunda Release Candidate de iOS 14.6, que también ha resultado ofrecer una autonomía muy pobre. Algo que han podido comprobar en la prueba en vídeo que adjuntamos hoy, y donde se demuestra que la autonomía de los teléfonos con esta es muy pobre. Tanto que el teléfono que ha permanecido más tiempo encendido ha sido el iPhone 11 con algo más de cinco horas encendido. El iPhone 6S ha sido el que peor se ha comportado en este aspecto, con una duración de la batería de solo 2 horas y 32 minutos.

Una autonomía desde luego muy lejos de lo que podemos esperar de un teléfono móvil, y más de un iPhone, que no solo es un móvil caro, sino que también se caracteriza por tener un sistema operativo eficiente y que consume pocos recursos, lo que suele traducirse en una mayor autonomía. Aunque en esta prueba podemos ver una autonomía muy pobre para la mayoría de los modelos de Apple, en los foros de la firma californiana sobre todo se están leyendo quejas de los usuarios tanto de iPhone 11 como de 12, los dos últimos modelos lanzados por la empresa. Seguramente si has actualizado a esta última versión de iOS, estés notando que es más difícil que nunca llegar al final del día con el teléfono encendido.

Por tanto, si todavía no lo has hecho, espera un poco más, porque es de esperar que Apple lance un iOS 14.7 o una versión intermedia que sea capaz de resolver este problema de autonomía para sus teléfonos, que desde luego puede ser muy desesperante. Y más con las cargas tan lentas de las que disfrutan estos móviles, que no facilitan la tarea de rellenar la batería para completar el día.