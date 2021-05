No, tu iPhone no te espía haciéndote fotos, tiene una explicación

De vez en cuando hay vídeos que se hacen virales en las redes. Los influencers se han convertido en faros a seguir para muchas personas, y por tanto cualquier publicación o afirmación que hacen tiene mucho recorrido en sus seguidores y por supuesto una gran repercusión en el mercado. En este caso nos hacemos eco de un curioso vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas, y en el que los iPhone y su Face ID son protagonistas. Una vez más se ha creado una polémica donde realmente no debería haber existido nada.

No es lo que parecía

Brie Thomason es una conocida influencer que publica multitud de vídeos en TikTok, y que esta vez ha conseguido una mayor difusión gracias a un vídeo que había puesto en alerta a muchos usuarios de iPhone. En este vídeo nos muestra cómo desde una cámara digital con modo infrarrojo, se demostraba que cada cierto segundo el iPhone parecía hacer fotos de manera indiscriminada a todo lo que pasaba delante de él. De hecho podíamos ver que efectivamente, cada pocos segundos se iluminaba el rostro del propietario del iPhone, como si un flash lo estuviera haciendo para alguna foto. Pero nada más lejos de la realidad, ya que en realidad este vídeo lo que ha hecho es confundir más a los usuarios de los iPhone.

@briethomason Technology is WILDDDD. #ghostbusters #technology #infared #faceid [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6959800704831687430|||♬ original sound - Brie Thomason]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6959800704831687430|||♬ original sound - Brie Thomason]]

Básicamente ese efecto “flash” que vemos en el vídeo es imperceptible por el ojo humano, y por tanto no nos damos cuenta de ello aunque tengamos el iPhone delante. Se había especulado mucho desde la publicación del vídeo con la razón por la que esto ocurría, sobre todo con la posibilidad de que el Face ID nos fotografíe de manera continua. Y como suele ser habitual, son las teorías conspiranoicas las que ganan terreno frente a la lógica y el sentido común. Pero en este caso la explicación es mucho más sencilla, y tiene que ver con el Face ID y la forma en la que este actúa normalmente.

La clave estaba en la cadencia de los fogonazos de luz, estos se producían cada cinco segundos, y al poner el dedo delante de los sensores superiores este pasaba a ser continuo. Algo que tiene explicación si tenemos en cuenta que nuestra cercanía al teléfono, detectada por el sensor de movimiento, activa el funcionamiento del Face ID, el sistema de reconocimiento facial de Apple, para saber si somos nosotros los que sostenemos el teléfono y así darnos acceso al teléfono. Por tanto esas luces que aparecían cada varios segundos en realidad es la luz infrarroja que emite el Face ID para poder ver con claridad el rostro y hacer un modelo 3D de él.

Por tanto no es que el iPhone nos haga fotos de manera continua y secreta, sino que es su Face ID el que emite su luz para reconocernos cuando detecta que estamos cerca, no hay otra explicación, y por tanto no deberías estar preocupado por esto, ya que nadie nos hace fotos de manera oculta y se las envía a un ente misterioso.