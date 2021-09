El iPhone 14 todo pantalla y sin notch va tomando forma

Tan solo una semana después de haberse presentado el iPhone 13, seguimos escuchando más rumores acerca de su sucesor, el iPhone 14 que debería presentarse el próximo año, en el mes de septiembre. Y parece que hay más esperanzas que nunca puestas en estos teléfonos, ya que se espera que por fin acometan los cambios en el diseño que se han demandado durante tantos años. Ya unos días antes de la presentación de los iPhone 13 conocíamos que sus sucesores estrenarían un diseño completamente diferente, y muy cercano a lo que muchos deseaban. Ahora uno de los analistas de cabecera de Apple ha desvelado cuáles son sus predicciones en este aspecto, que sin duda van a ser de lo más clarificadoras.

Un iPhone 14 de ensueño

Si duda es el iPhone que muchos llevan esperando, pero la realidad es que ese diseño tan deseado lo tienen los móviles Android desde hace varios años. Pero la realidad es que tras el lanzamiento del iPhone 13, en el aspecto del diseño este teléfono ha vuelto a suponer una decepción para los seguidores de la marca, ya que, aunque se ha reducido el tamaño del notch, este sigue siendo muy evidente. Ahora el analista Ming Chi Kuo, el más popular alrededor del ecosistema de Apple y que ahora ha lanzado sus primeras predicciones sobre el iPhone 14. Según este, los nuevos modelos de Apple por fin se desharán del notch, y pasarán a tener una cámara con orificio en la parte superior de la pantalla, como hemos visto por ejemplo en todos los últimos topes de gama de Samsung de años atrás.

Así sería el diseño del iPhone 14, el que todos esperábamos | Apple

Las consecuencias de eliminar el notch las ha detallado perfectamente Kuo, que ha apuntado a que Apple podría mover los sensores que hacen funcionar al Face ID a debajo de la pantalla. Aunque parece que de momento no contaremos con un Touch ID debajo de la pantalla, una tecnología de lector de huellas que lleva presente también varios años en Android. Pero Kuo asegura que esta no llegará a los iPhone al menos hasta 2023, por lo que habría que esperar hasta el iPhone 15 para poder contar con uno de estos sensores de huellas, así que el iPhone 14 no será perfecto como muchos pensábamos. También habrá otras novedades importantes, parece que, en este caso centradas en la cámara de fotos, que será también de los aspectos más importantes de este teléfono.

Y es que Kuo hace una predicción concreta, recordando que la cámara del iPhone 14 mejorará con u nuevo sensor. Este será de 48 megapíxeles, aumentando así la resolución respecto de los actuales modelos, que cuentan con sensores de 12 megapíxeles. El analista ha recordado también que Apple podría lanzar la tercera generación de su iPhone SE en la primera mitad de 2022, es de esperar que durante la primavera. Un teléfono que podría ser incluso más revolucionario que el propio iPhone 14, si termina integrando un nuevo Touch ID en el botón de encendido del iPhone, como hemos visto ya en el caso de los iPads Air o iPad Mini.