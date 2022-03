iPhone 14 Pro: nuevos planos desvelan su "revolucionario" diseño

La semana pasada semana se presentaban los nuevos iPhone SE de 2022. Y hace solo unos días conocíamos que Apple preparaba unos iPhone 14 Pro más potentes, y por primera vez unos modelos estándar estancados en su actual procesador. Ahora hemos conocido mucha más información de los teléfonos de Apple, gracias a unos planos que se han filtrado y nos muestran el aspecto que tendrían estos nuevos modelos, confirmando lo que llevamos mucho tiempo esperando, que serán unos teléfonos con un diseño por fin sin notch, todo pantalla tras muchos años con el diseño actual.

Así serían los iPhone 14 Pro

Ha sido gracias a un modelo chino como hemos podido conocer esta mezcla de render y plano, donde se pueden ver de forma esquemática los futuros iPhone 14 Pro que llegarían este mismo año al mercado. Lo más llamativo lo vemos sin duda en la pantalla, que deja de tener un gran notch, para por fin ser un todo sin bordes. Eso sí, poco a poco se va viendo de forma más clara cómo pueden ser los orificios que veamos en la parte superior de la pantalla. Podremos ver dos, uno en forma de píldora, al estilo de las cámaras de fotos duales frontales, y otro orificio sencillo adicional.

El primero debería integrar una nueva versión del Face ID, que esta vez se esconderá debajo de la pantalla sin necesidad de ese notch, y solo con estas muescas en la pantalla, y en el segundo caso lo normal es que se trate de la cámara frontal de estos modelos. En el resto de terminal podemos ver un diseño con un módulo de cámara muy similar al de ahora, quizás un poco más grande, y donde podemos ver los mismos sensores. Estos ofrecerían más resolución, así como el escáner LiDAR y el flash LED que se añaden a los tres sensores traseros. Pero da esa sensación, de que el módulo de cámara es algo más grande.

Por lo demás no se ven grandes cambios, con los botones de volumen, encendido y no molestar habituales, así como la ranura para la SIM y el conector Lightning presuntamente. Aquí no se puede apreciar si Apple ha apostado ya por el USB tipo C que se impondrá en Europa, pero en todo caso parece que sería la última generación en contar con el conector de Apple. Peor lo más importante sin duda es la pantalla del teléfono, que después cinco generaciones por fin dejaría atrás el notch, un elemento trasnochado a nivel de diseño, y que Apple es el único fabricante de móviles que lo mantiene hasta ahora

Con los iPhone 13 Pro también hubo muchos rumores sobre una posible pantalla sin bordes, pero finalmente esta nunca llegó, cuando parecía también cantado que así sería. Desde luego podría ser la gran novedad de estos teléfonos, que, a pesar de ello, no contarán con un lector de huellas bajo la pantalla o en el botón de encendido, como muchos usuarios les han venido demandando en los últimos años. Veremos si este año va la vencida.