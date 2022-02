Los proveedores de Apple alertan, los iPhone 13 podrían escasear

Los teléfonos más deseados del mercado, no cabe duda, de que son los iPhone 13, de hecho, son los modelos más vendidos actualmente, y llevan siendo así varios años. Y con la crisis de suministros hemos escuchado muchas informaciones que apuntan a que en algún momento podría haber rotura de stock para algunos dispositivos, algo que todavía no se ha producido de forma notable, al menos cuando hablamos de móviles. Pues bien, ahora esos rumores vuelven a cobrar fuerza, y no lo hacen precisamente desde Apple, sino desde sus proveedores, que conocen mejor que nadie la cadena de suministro y los posibles problemas a los que se podría enfrentar.

Problemas con los iPhone 13 y toda su gama

Eso es de lo que alertan ahora desde BOE, y no, no hablamos del Boletín del Estado, sino del mayor proveedor de pantallas OLED de Apple, y que por tanto es quien fabrica las pantallas que montarán sus teléfonos. Esta empresa estaría en serios problemas de existencias, según recoge un medio coreano, que podrían amenazar a la producción de los iPhone 13 en el futuro. Parece ser que la empresa china habría advertido a Apple que tanto este mes como el próximo podría sufrir problemas de abastecimiento, que a su vez podría afectar a la producción de los teléfonos de Apple.

iPhone 13 Pro | Apple

Pero como toda cadena de suministro, el propio nombre lo dice, si un eslabón de la cadena falla, se rompe la producción y por tanto se afecta al stock. Y eso es lo que estaría pasando, porque un proveedor de BOE, el que le fabrica los circuitos integrados de las pantallas, la firma china LX Semicon, a su vez está teniendo problemas para proveerle de estos componentes, lo que imposibilita la producción normal de pantallas para los iPhone 13. Y es que parece que esta última empresa estaría priorizando los envíos a otro de sus clientes, LG Display, que es uno de los mayores fabricantes de pantallas del planeta.

¿El resultado? Os lo podéis imaginar, que cabe la posibilidad de que la disponibilidad de iPhone 1, iPhone 13 Pro, o iPhone 13 Pro Max se vea comprometida. Esto no quiere decir necesariamente que dejen de estar disponibles. Pero sí es posible que en los próximos meses los plazos de entrega de estos modelos sean algo más altos de lo normal, y haya que esperar unas semanas para poder hacerse con ellos. Este no es un problema exclusivo de Apple, ya que afecta a todos los fabricantes, y no solo con las pantallas, sino también con las cámaras de fotos. De ahí que este año el 80% de los móviles nuevos cuenten solo con cámaras de 50 megapíxeles, y no más resolución, precisamente por eso, por la escasez.

Una falta de stock de iPhone 13 que se daría principalmente en aquellos modelos que cuentan con paneles OLED en la pantalla, que básicamente son los modelos más caros de los de Cupertino. No es que Apple se vaya a quedar sin iPhone 13, pero puede que puntualmente las entregas se alarguen en algunos lugares.