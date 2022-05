iPhone 14 Pro: se filtran más novedades exclusivas que llegarán con iOS 16

Que los iPhone 14 son los móviles más esperados de los próximos meses es algo evidente, que suele ocurrir con cada nueva versión de estos teléfonos que se estrena año tras año. Y estamos en esos meses previos en los que se están filtrando casi a diario algunas características de estos nuevos modelos que se presentarán el próximo mes de septiembre. Ahora hemos conocido nuevos detalles sobre estos teléfonos, concretamente a través de varias novedades de iOS 16, la nueva versión del software de Apple, que será oficial este próximo mes de junio.

Nuevas y esperadas funciones

Y es que las informaciones que hoy hemos conocido apuntan a una función que lleva muchos años disponible en los móviles Android, y que ahora podría estrenarse con los iPhone 14. Estamos hablando de la función Always On, que permite contar con la pantalla encendida de forma permanente sin que se produzca una gran pérdida de batería. Este modo sería exclusivo de los iPhone 14 Pro, y por tanto sería una ventaja más que ofrecerían solo estos modelos, que como sabéis serán los únicos que cambien de procesador, y también de cámara.

Nuevos iPhone 13 verdes | Apple

Las pantallas Always On son habituales en los móviles con las pantallas AMOLED u OLED, ya que esta tecnología de pantalla permite encender los píxeles de forma individual. Esto quiere decir que puede mostrar gráficos en la pantalla de forma permanente sin que se resienta la autonomía del teléfono. Pero estas no serían las únicas novedades relacionadas con iOS 16 que estarían de camino a los iPhone. En esta ocasión se trata de otra información que apunta directamente a los modelos más antiguos, no solo a los iPhone 14 Pro.

Esta información la ha desvelado Mark Gurman, uno de los analistas más cercanos a Apple, y que tiene una mejor reputación. Estas otras novedades que llegarían a todos los iPhone, al menos los que se actualicen a esta nueva versión, se basarían sobre todo en una nueva pantalla de bloqueo. Esta contaría con nuevas funcionalidades y con unos fondos de pantalla que actuarían como widgets, por lo que se dispararía la eficiencia de esta pantalla, permitiendo hacer más sin salir de ella. Volviendo a la pantalla Always On, se espera que sean los iPhone 14 Pro los que cuenten con ella, ya que contarán con una mejor pantalla, al menos más preparada para ello.

Para mostrar la información de este modo, como ocurre con el caso de los Apple Watch, se tendrá que reducir al mínimo la tasa de refresco, pudiendo llegar hasta 1Hz desde los 120Hz máximo que puede llegar a mostrar. Esta tecnología está solo al alcance de los modelos Pro de los iPhone, también de los iPhone 13 Pro, pero parece que Apple de momento lo llevará solo a esta versión. Aunque lo lógico es que esta funcionalidad termine llegando a todos los iPhone que actualicen a iOS 6 y tengan una pantalla OLED. Sea como fuere, parece que llegarán importantes novedades en la pantalla de estos teléfonos junto a iOS 16, un software que se desvelará al completo en unos días, en el WWDC22.