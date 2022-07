¿Tu iPhone 13 tiene problemas con el brillo de pantalla? Esto es lo que está pasando

Sin duda el teléfono de Apple es uno de los móviles más vendidos en el mercado en la actualidad. Lo es porque no deja de ser sinónimo de calidad, y de una experiencia de uso satisfactoria, al menos a priori. Pero ahora sus propietarios se están dando de bruces con algunos problemas relacionados con sus pantallas. Y es que el panel del iPhone 13 no está funcionando como debería, al menos si hablamos de brillo, un aspecto que es vital en el móvil, sobre todo cuando queremos aprovechar y utilizar el teléfono a plena luz del día. Vamos a conocer qué está ocurriendo, y si hay una solución.

Un brillo inestable

Eso es de lo que se están quejando los usuarios de los iPhone 13, que en algunos casos están teniendo unas experiencias realmente poco satisfactorias. Lo que ocurre es que a plena luz del sol el brillo de la pantalla se está reduciendo a niveles que hacen imposible ver nada en ella en esta situación. Ese no es el único problema, porque lo peor es que cuando estos usuarios intentan revertir este ajuste, se dan cuenta que subir el brillo de nuevo no hace absolutamente nada. Pueden poder la barra de brillo al máximo, pero en ese momento el iPhone no responde y sigue mostrando el brillo muy bajo para el entorno en el que se encuentra el teléfono.

Y es que la pantalla está reduciendo el brillo de la pantalla de forma dramática, de una sola vez, sin que podamos hacer nada por evitarlo, y hasta el punto de hacer ilegible todo lo que aparece en la pantalla del teléfono. Esto es algo que está pasando tanto como los modelos estándar del iPhone 13, como con los Pro, ya que hay testimonios de diferentes usuarios que así lo demuestra, que es un problema bastante extendido por este modelo. No es la primera vez que ocurre esto, de hecho, ya vivimos algo similar en su momento con el iPhone 12. Es un problema que a veces se ha achacado a la temperatura del teléfono.

Sería un método por parte de Apple para reducir la temperatura del terminal, del mismo modo que se suelen limitar algunas funciones de las cámaras de fotos cuando la temperatura es demasiado alta. Pero a día de hoy Apple no se ha pronunciado sobre esto, por lo que ignoramos si se tratará de algún tipo de problema de hardware, o más bien de software. Por el bien de los usuarios de la manzana esperamos que sea lo segundo, porque tendrá fácil solución con una simple actualización. No creemos que el sensor de luz esté defectuoso, porque es algo que afectaría al brillo en todas las ocasiones y entornos. Si estás teniendo estos problemas lo mejor que puedes hacer es armarte de paciencia. Porque es posible que no se resuelva hasta la siguiente actualización del sistema. De momento es poco probable que Apple se pronuncie al respecto y lance una solución de forma pública. Pero es algo que nunca se sabe.