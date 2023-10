El iPhone 12 volverá a venderse de nuevo, ¿cuándo?

Hace unas semanas, justo la misma en que se presentaban los iPhone 15, conocíamos una noticia que se extendía como un terremoto por todo el mercado. Y es que las autoridades francesas detenían las ventas del iPhone 12 por unos altos niveles de radiación. Ahora parece que las aguas van a volver a su cauce, después de que Apple haya conseguido solventar los problemas que habrían provocado estos altos niveles de radiación en las pruebas, a pesar de que habían anunciado que sus propias pruebas eran satisfactorias.

Anuncio de Apple

Ha sido la propia Apple la que ha anunciado los cambios esperados para poder poner a la venta de nuevo el iPhone 12 en Francia, el país que había prohibido su venta. Concretamente ha anunciado una actualización que solventa esos problemas gracias a iOS 17.1. en los modelos franceses. Lo que ha hecho Apple es actualizar el software para que el teléfono se adapte a los estándares de las pruebas que se realizan en aquel país. Según Apple, ese protocolo francés necesita que se reduzca la potencia cuando el móvil se encuentra en una superficie estática cuando no está en contacto con el cuerpo del usuario. Y añaden:

El iPhone 12 ya no aumentará la potencia permitida cuando se detecte que no está en contacto con el cuerpo, por ejemplo, mientras se encuentra en una mesa. Por tanto, en las áreas de cobertura donde la señal de datos móviles sea baja, este cambio en la potencia de transmisión de la antena puede dar lugar a un rendimiento ligeramente menor en algunas situaciones en las que el dispositivo no está en contacto con el cuerpo. No se espera que la gran mayoría de los usuarios noten impacto alguno.

Un iPhone 12 | Foto de Thai Nguyen en Unsplash

Así que como advierte Apple, el teléfono podría sufrir alguna alteración puntual cuando se trata de utilizarlo en llamadas cuando la señal de las redes móviles sea algo limitada, como puede ocurrir en muchos sitios donde la cobertura es peor. Para ello Apple hace uso de los sensores del iPhone 12, determinando si el teléfono se encuentra en una superficie estática o bien cerca del propietario del terminal. De esta manera puede modular esa potencia para que en el momento que sea utilizado los límites en las pruebas sean respetados.

Como ha detallado Apple, la actualización estará disponible solo para los usuarios de estos teléfonos en Francia. Así que los usuarios de estos móviles en España no deberían por qué actualizar sus teléfonos, ya que los niveles de radiación en un principio no entrarían en conflicto con las regulaciones españolas.

Por tanto, el iPhone 12 probablemente se ponga a la venta de nuevo en Francia, en aquellos establecimientos que todavía cuenten con stock, y no sería necesaria la retirada de los dispositivos ya existentes. Ahora bien, no hay una fecha exacta, pero entendemos que será tan pronto como las autoridades francesas retomen los controles y verifiquen que efectivamente el iPhone 12 cumple la normativa en términos de radiación. Apple siempre sostuvo que su iPhone 12 respetaba los límites, pero como es lógico, solo valen los resultados que obtienen los reguladores.