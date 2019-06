El iPhone 11R contará con más batería que nunca

Si de algo se han quejado durante muchos años los usuarios de iPhone, ha sido sin duda de que la batería de sus móviles no ha sido tan autónoma como les hubiera gustado, o lo que es lo mismo, no ha ofrecido la suficiente autonomía que podemos esperar de un móvil de este precio y características. Cuando te gastas mil euros en un móvil esperas un apartado de este tipo a la altura, pero no siempre es así. Los móviles de alta gama siempre han contado con baterías limitadas, hasta ahora, que Samsung está introduciendo algunas baterías de hasta 4000mAh. Pues bien, hemos conocido que el iPhone 11R podría contar con la batería más generosa que hayamos visto en uno de los móviles de Apple. Vamos a conocer todos esos detalles sobre esta nueva batería.

El iPhone con más batería hasta el momento

A pesar de que las baterías de los iPhone son bastante inferiores en capacidad a las de los móviles Android, la buena gestión de los recursos que hace iOS ha conseguido que se ofrezcan autonomías de uso aceptables, aunque no son ni de lejos de las mejores del mercado. Conscientes de este problema, parece que Apple se está poniendo las "pilas" con ello, al menos según las nuevas informaciones que hemos conocido hoy. Unas informaciones que vienen directamente d los fabricantes de baterías chinos ATL (Amperex)

Concepto de iPhone 11R | Hasan Kaymak

Estos ya han desarrollado las baterías de numerosos móviles de primer nivel, y según un rumor que viene desde esta fábrica, parece que el iPhone 11R será el iPhone que cuente con una batería más capaz de su historia. Estamos hablando que de por fin se superará la barrera psicológica de los 3000mAh, que ha sido ampliamente superada en Android por móviles de todas las gamas. Concretamente ahora se asegura que el iPhone 11R contaría con una batería de 3110mAh, frente a la batería de 2942mAh con la que cuenta el actual iPhone XR. Por tanto sería el iPhone más capaz de todos en este aspecto, y podría ofrecer una autonomía más diga frente a sus competidores. Esto unido a que montará el nuevo procesador Apple A13 Fusion, que a su vez será mucho más eficiente que sus predecesores, puede anticipar un aumento de la autonomía importante. A la vez que hemos conocido estas informaciones, también hemos conocido unas nuevas imágenes conceptuales que nos muestran el diseño de este esperado móvil “barato” de segunda generación de Apple.

Concepto de iPhone 11R | Hasan Kaymak

En ellas podemos ver el iPhone 11R en un espectacular color rojo, que entra por los ojos con el brillo que genera su cristal en la parte trasera por ejemplo, o también en su frontal. Un iPhone 11R que contaría también con la polémica barriga cuadrada de los iPhone 11, que sin duda es uno de los aspectos de diseño más temidos por los seguidores de Apple. En este caso la cámara en lugar de triple es dual, heredando la del actual iPhone XS o XS Max. Eso sí, delante seguimos sin librarnos del notch, que en estas imágenes creadas por el artistas gráfico Hasan Kaymak parece aún más grande de lo que hemos visto en los últimos modelos.