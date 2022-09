El inminente Xiaomi CIVI 2 tendrá su propia isla, ¿dinámica?

La verdad que es curioso todo lo que rodea a Apple. Y es que en los últimos años hemos visto cómo el fabricante ha ido llegando tarde a las principales tendencias entre los smartphones del mercado, además por mucho, dos o tres años después. El mejor ejemplo es el del notch de sus teléfonos, que ha estado presente desde el iPhone X, y todavía los iPhone 14 lo conservan, cuando hasta los móviles Android más baratos lo habían desterrado hace años. Para sustituirlo Apple ha recurrido a dos cámaras perforadas, nada nuevo, centradas en la parte superior, algo más original. Pero ha revolucionado el mercado con el software que lo complementa. Está causando furor, y ya hay fabricantes que a lo mejor de forma inconsciente o no, parecen subirse al mismo carro.

El CIVI 2 desvela parte de su diseño

El primer CIVI de Xiaomi no dejó a nadie indiferente, ya que se convirtió en uno de los teléfonos más delgados y ligeros del mercado. Ahora espera una segunda generación, que se ha confirmado ya que se presentará el próximo 27 de septiembre, por lo que lo conoceremos todo sobre él la próxima semana. Pero ya conocemos bastante sobre su diseño, ya que ha sido la propia Xiaomi la que lo ha desvelado en distintos teaser. Y hay que decir que va a traer cola, y más después de que hace solo unas semanas lanzara Apple sus iPhone 14 Pro con la isla dinámica como gran novedad a nivel visual y de software.

Y es que este nuevo CIVI 2 contará con su propia isla. Y no por una tecnología novedosa, de hecho, contará con dos cámaras perforadas frontales, algo bastante visto en la escena Android, sino porque esta se ubica en un lugar similar al de los nuevos iPhone, en el centro de la parte superior de la pantalla. En una de las imágenes compartidas por Xiaomi, se puede ver claramente el diseño de esta zona del teléfono. Con una cámara dual frontal, que entre medias de ambos sensores tiene una zona oscura, que entendemos aloja los sensores de movimiento o luz, y no un Face ID como en el iPhone 14 Pro.

Por tanto la pregunta es si esta isla dinámica será solo algo estético, y no tendrá una funcionalidad como tal, o si a su vez Xiaomi desarrollará un software específico para que esta muesca en forma de píldora se convierta en un área de notificaciones, de forma similar a como hemos visto en los últimos teléfonos de los de Cupertino. Es curioso que el mismo día que hemos conocido estos teaser, desde Xiaomi han preguntado informalmente a sus usuarios si les gustaría ver esta funcionalidad en sus móviles. Así que no hay que descartar que Xiaomi aproveche este diseño del CIVI 2 para estrenar una función así, sea o no casualidad.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué los fabricantes de móviles están volviendo a las cámaras duales?