Huawei tiene a punto otro smartphone barato de su popular serie Nova

La firma china Huawei siempre se ha caracterizado por una gama media muy potente, que solía ser líder junto a la de Samsung. Las sanciones y vetos de Estados Unidos han reducido esta a la mínima expresión, pero todavía existe. Y lo hace sobre todo con unos modelos que siguen siendo populares en el mercado. Hablamos de los Nova, una serie de smartphones con una relación de prestaciones y precio realmente atractiva. La misma que tendrá el nuevo modelo de esta gama, que se acaba de filtrar, y que nos muestra tanto su aspecto como las especificaciones.

Ficha técnica del Huawei Nova 11 SE

El nuevo teléfono de Huawei parece estar más cerca que nunca, ya que como podemos comprobar ahora, salvo su precio, todo se ha filtrado de golpe. Concretamente este nuevo terminal contará con un diseño bastante interesante. Ya que su parte trasera estará comandada por dos grandes sensores dentro de un módulo de cámara ovalado. El resto de la parte trasera es muy sencilla, y nos muestra en la zona inferior el característico logotipo de Nova.

Aunque la imagen no lo muestra muy claro, todo hace indicar que la cámara frontal se encontrará dentro de un orificio en la parte superior central del teléfono. Por tanto, no habría un notch, lo que le sienta mucho mejor al terminal, que ofrece una mayor sensación de todo pantalla. Esta pantalla tendría un tamaño de 6.67 pulgadas, con tecnología OLED y una resolución Full HD+. No se especifica, pero debería contar con una alta tasa de refresco.

No se han desvelado detalles relacionados con el procesador, pero sí con la memoria RAM, que sería de 8GB, o el almacenamiento interno, que se ofrecería en 256GB o 512GB ampliables mediante tarjetas. La cámara de fotos llegaría con grandes prestaciones, gracias a tres sensores, ya que el diseño del módulo puede dar pie a confusiones. En la lente superior tenemos un gran sensor de 108 megapíxeles.

Mientras que en la inferior se encuentran dos sensores, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, y un macro de 2 megapíxeles. Por lo que la cámara trasera es realmente competente. Si nos fijamos en la cámara selfie, también tenemos buenas especificaciones, con un sensor de 16 megapíxeles, un tamaño más que suficiente para buenas fotos y vídeos. La batería de este teléfono si bien no es muy grande, se cargará bastante rápido.

Ya que contará con una capacidad de 4400mAh, mientras que la potencia de la carga será de 66W, lo que permitirá cargarla al completo en apenas 30 minutos, una cifra sin duda destacable en estas gamas. Un móvil que llegaría con un peso comedido, de 184 gramos, así como con unas dimensiones de 162.39mm×75.47mm×7.39mm. Y lo más importante, todo esto ha sido desvelado en la TENAA. O lo que es lo mismo, la certificación china, por la que pasan los móviles cuando están a punto de llegar al mercado, de presentarse. Por lo que podría presentarse perfectamente esta semana o la siguiente, os lo iremos contando igualmente.