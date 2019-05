Huawei tendrá listo su nuevo sistema operativo el próximo otoño, como muy pronto

Después del zarpazo dado por la administración estadounidense el pasado domingo, forzando a Google a retirar las relaciones comerciales que mantiene con Huawei, y que entre otras cosas permite a los chinos contar con Android en sus móviles, vamos conociendo nuevos detalles acerca del plan de contingencia que está preparando Huawei para poder hacer frente al caos que se avecina. Ahora uno de los principales responsables de la compañía china se ha pronunciado acerca de una de las mayores incógnitas que existen ahora alrededor de los móviles de Huawei, qué va a pasar con su sistema operativo.

Un sistema operativo listo para el próximo otoño

Según hemos conocido a través del medio chino Caijing, el CBG Chief de Huawei, Richard Yu, ha hablado abiertamente acerca de la posibilidad de que Huawei lance su propio sistema operativo para sus móviles, tal y como ya se venía especulando desde hace meses. Yu ha confirmado que el nuevo sistema operativo podría estar listo el próximo otoño, como muy pronto, siendo muy optimistas. También ha dado una fecha límite para el lanzamiento de este sistema operativo, que sería la próxima primavera de 2020. Por tanto dentro de un año Huawei debería tener preparado su sistema operativo y con sus móviles actualizados.

Stand de Huawei | Huawei

Esto quiere decir que habría un periodo de tiempo en el que los usuarios de Huawei o potenciales compradores de la firma china, no tendrían un sistema operativo de referencia. Porque con la ampliación de plazo para aplicar el veto hasta el 19 de agosto, y como mínimo el otoño, podríamos tener un trimestre entero con los nuevos móviles de Huawei sin servicios de Google, y sin una alternativa de la propia firma preparada. No es ningún secreto que Huawei ya estaba trabajando desde hace varios años en un nuevo sistema operativo alternativo de Android, pero parece que los acontecimientos van a precipitar este desarrollo por parte de los chinos.

Logotipo de Huawei en uno de sus móviles | Huawei

Por tanto, no sabemos exactamente qué es lo que pasará con ese nuevo sistema operativo, y qué planes tendrá Huawei para implantarlo. Desde luego, la confusión va a reinar alrededor de la firma china en los próximos meses, por el veto de los norteamericanos a sus relaciones con Google. Son muchos los escenarios que se abren ahora alrededor de los móviles de Huawei, que sin duda están poniendo en un aprieto a sus propietarios, que ahora mismo no saben si vender o quedarse con su teléfon, que habrían comprado con tanta ilusión hace solo unas semanas.

¿Cómo sería la transición al nuevo sistema operativo?

Sin duda el futuro de Huawei y sus smartphones no puede ser más incierto en estos momentos. Por un lado tenemos la fecha del 19 de agosto para que todas las apps de Google desaparezcan de los móviles de Huawei nuevos, y el otoño para la llegada de un nuevo sistema operativo. Aquí es donde ignoramos si Huawei pretenderá actualizar todos sus móviles en más modernos y ya en la calle a este sistema operativo, o si ofrecerá a los usuarios hacerlo de forma voluntaria. No dudamos que Huawei puede tener casi listo un sistema operativo perfectamente funcional para sus móviles, pero el problema seguirán siendo las apps. Porque lo más probable es que en su nueva tienda no encontremos todas aquellas que hay en Google Play, aunque lo más grave seguirá siendo el que sus móviles no podrán seguir disfrutando de las apps de Google ni sus servicios, ese es el gran desafío para Huawei. Que tendrá que crear de la nada un ecosistema para sus móviles tan potente como el iOS de Apple y en tiempo récord.