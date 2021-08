Huawei estrena uno de sus teléfonos más baratos, el nuevo Nova Y60

Aunque no lo parezca, Huawei sigue lanzando nuevos modelos de teléfonos al mercado, a pesar de haber caído sus ventas en picado y quedar ya fuera del Top 5 de principales fabricantes de móviles a nivel mundial. La imposibilidad de añadir los servicios y apps de Google a sus móviles ha sido un gran varapalo para la firma, que ahora tiene que buscar vender sus móviles en otros mercados, mientras que HamonyOS va llegando poco a poco a todos los terminales. Ahora hemos conocido que ha lanzado el nuevo Huawei Nova Y60, un terminal que lanza de momento al mercado africano, y que no sabemos si tendrá su réplica en Europa. De momento vamos a conocer cuáles son sus características.

Características del Huawei Nova Y60

Este teléfono en realidad no ofrece nada especial, y destaca por su precio, que es bastante ajustado para todo lo que ofrece. Un teléfono de gama media que es más de lo que puede necesitar y esperar la mayoría de usuarios móviles. Cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas, algo más grande de lo habitual, y con un notch en forma de gota. Además, tiene resolución HD+, que es un estándar en estas gamas de entrada, y que es más que suficiente para ver nuestras fotos y vídeos con mucha calidad. El rendimiento depende de un procesador de MediaTek, el Helio P35, que es un procesador bastante solvente y que ha dado alegrías a muchos usuarios.

Huawei Nova Y60 | Huawei

Viene con 4GB de memoria RAM, así como 64GB de almacenamiento interno, ampliable hasta los 512GB con tarjetas microSD. La cámara de fotos de este modelo es triple, y cuenta con un sensor principal de 13 megapíxeles. Está acompañado por un gran angular de 5 megapíxeles, así como uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante la cámara dentro del notch en forma de gota tiene un tamaño de 8 megapíxeles. La batería de este teléfono es de 5000mAh, una cifra que se ha convertido ya en un estándar de la gama media. Es compatible con carga rápida de 10W. Tiene un lector de huellas en el lateral, mientras que la conectividad es bastante completa. Con Wifi bgn, Bluetooth 5.1, conector USB tipo C y minijack para los auriculares.

Este nuevo terminal de Huawei mide 165,26 x 76,02 x 9,2 mm y pesa 185 gramos, por lo que no es muy pesado. Un teléfono que destaca sobre todo por contar con una relación de prestaciones y precio bastante interesante. Y es que este teléfono tiene un precio de 175 euros al cambio. De momento se ha puesto a la venta en Sudáfrica, pero no sería extraño verlo en España. Como es habitual, llega con Android 10 bajo EMUI 11.0.1, lo que quiere decir que no hay apps o servicios de Google, un enorme handicap al que tendrán que enfrentarse quienes se hagan con él.