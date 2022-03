El GPS de algunos móviles Android será mucho más preciso, ¿sabes cuáles?

No cabe duda de que la conectividad GPS es una de las más importantes de nuestros teléfonos. Durante años para tener GPS debimos comprar un dispositivo específico, ya que los móviles de entonces no contaban con ello. Ahora no solo el 99% de los móviles tienen GPS, sino que además en algunos casos es de doble banda, que ofrece una mayor precisión. Ahora esta va a ser incluso mayor en algunos móviles, los que cuenten con el procesador Android más potente del mercado en la actualidad. El Snapdragon 8 Gen 1, y os contamos hasta qué punto van a ser más precisos.

Nueva colaboración de Qualcomm

Esta es la empresa detrás de los procesadores Snapdragon, y ahora hemos conocido que ha llegado a un acuerdo con Trimble, una de las empresas de posicionamiento más importantes del planeta, y que le va a aportar a los procesadores del fabricante nuevos súper poderes a la hora de posicionar al teléfono en nuestro entorno. Concretamente serán los móviles que cuenten con dos de sus procesadores los que reciban estas nuevas funcionalidades GPS. Aquellos que integren el procesador Snapdragon 888 o Snapdragon 8 Gen 1, los dos últimos de alta gama de la marca.

Uso de Google Maps en un coche | Pexels

Estos aprovecharán en el futuro la tecnología de posicionamiento Trimble RTX GNSS, que aumentará la precisión de nuestra ubicación con un margen de error de solo 1 metro. Actualmente la mayoría de móviles cuentan con una conectividad GPS que se basa en estándares que ofrecen alrededor de 50 metros de precisión, algo similar a lo que ofrecen los móviles que cuenten con una conectividad GPS dual, que básicamente integran los móviles de alta gama. Esta mayor precisión puede tener muchas implicaciones positivas, no solo mostrarnos en el mapa con más precisión.

Esto quiere decir que si estamos navegando mientras conducimos, es más fácil reconocer para las apps en qué lugar exacto de la carretera nos encontramos, si en un determinado carril o en otro diferente, así como posicionarnos mejor en cualquier otro ámbito donde sea necesaria una ubicación más precisa. Lógicamente incluso a día de hoy, en un móvil de gama baja es aceptable contar con un margen de error de varios metros en el teléfono cuando se nos posiciona, pero este nivel de precisión sin duda ya es casi perfecto.

Y todo ello sin tener que alterar el hardware, ya que esto se aplicará en los mismos procesadores que ya están en el mercado, sobre todo gracias a esa tecnología de Trimble que será la que haga de nuestros teléfonos unos posicionadores mucho más precisos. Será en la segunda mitad del año cuando se liberen las actualizaciones que permitan a los dispositivos con estos procesadores de Qualcomm procesar la señal de GPS con mucha más precisión. Por tanto, primero deberá generar la actualización OTA Qualcomm, que a su vez tendrá que ser distribuida por nuestro fabricante a los diferentes móviles que ya están en el mercado. Ya de por sí el posicionamiento de un móvil de alta gama ya es alto, pero ahora lo va a ser incluso mayor