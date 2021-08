El Google Pixel 5a se pondría a la venta este mismo mes, ¿también en España?

Hace unos días Google presentaba sus nuevos Pixel 6, los que serán sus nuevos terminales de alta gama. Pero junto a estos parece que Google presentará un teléfono que se esperaba desde hace meses, pero que finalmente tuvo que retrasarse. Hablamos del Google Pixel 5a, un móvil que representará a la gama media de la firma de Mountain View. Como es habitual en el hardware de Google, se ha filtrado todo de este nuevo teléfono, incluyendo su precio. Un terminal que lamentablemente no vamos a poder comprar en España cuando se ponga a la venta, al menos de partida, veremos qué pasa más adelante.

Esto nos ofrecerá la nueva gama media de Google

Una de las cosas que no sabíamos hasta ahora era cuándo se iba a poner a la venta el nuevo teléfono de la firma norteamericana, y es que ha sido John Prosser el que ha desvelado cuál será la fecha en la que el teléfono se ponga a la venta. Sería el próximo 26 de agosto, lo que quiere decir que se podría anunciar antes, o ese mismo día. Lo primero que hay que recordar es que este teléfono tendrá un diseño un tanto conservador, que habíamos conocido hace ya varios meses gracias a unos render bastante detallados. Un móvil del que ahora hemos conocido nuevos detalles interesantes, sobre su pantalla o procesador.

De hecho las nuevas informaciones del medio Frontpagetech apunta a que este terminal contará con un tamaño de 6.4 pulgadas, con una tasa de refresco de 90hz, como no podía ser de otra forma en un teléfono actual. El procesador sería un Snapdragon 765G, bastante potente, pero quizás un poco desfasado si lo comparamos con otros modelos que están llegando al mercado actualmente. Vendría con 6GB de memoria RAM, así como de una batería un tanto compacta. De 4650mAh, lo que nos da una idea de que será un teléfono bastante ligero con este tamaño. No sabemos si habrá carga muy rápida, pero siendo Google, no hay que esperar demasiado.

Sería un móvil semi resistente al agua, al contar con certificación IP67. El lector de huellas estaría en la parte trasera del teléfono, por lo que en este caso no se ubicaría en el lateral, como ya es casi una moda en el mercado móvil. Por último, también se ha desvelado cuál sería el precio de este teléfono, y es que se apunta a que sea de 450 dólares. Esto serían unos 380 euros al cambio, por lo que seguiría la tendencia en este aspecto de sus predecesores. Un teléfono en todo caso que sería el más barato de la gama de Google.

Eso sí, lamentablemente no podríamos disfrutarlo en España. Porque se espera que llegue de momento solo a Estados Unidos y Japón. Y es que recodaréis que cuando se canceló su desarrollo, o al menos se pospuso, fue la escasez de procesadores la responsable. Por lo que no es descartable que viendo la evolución de las ventas de estos móviles, la firma decida o no llevarlos a más países, entre ellos España, que suele ser uno de los mercados importantes para Google.