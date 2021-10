El Google Pixel 6 ya no tiene secretos, filtrado al completo antes de presentarse

La verdad es que Google tiene un serio problema cuando se trata de filtraciones y rumores alrededor de sus dispositivos. Cada vez es más habitual saberlo todo de sus dispositivos antes de presentarse, ya sean el diseño, las características o los precios, son informaciones que ya conocemos con bastante detalle, como ha demostrado la última gran filtración de los Google Pixel 6, que se presentarán en unos días, pero de los que ya no hay prácticamente secretos, tal y como nos muestran las imágenes que se han filtrado, a la vez que la información sobre su precio.

Fotos, precio y características

Lo último que se ha filtrado sobre estos teléfonos es su diseño a partir de imágenes extraídas del material de marketing que está preparando Google para lanzar sus nuevos teléfonos. En estas imágenes podemos ver el Google Pixel 6 en distintos colores, como negro o una especie de naranja pastel. En las imágenes se puede ver el nuevo diseño de este teléfono, que la verdad es un poco desconcertante, ya que a la vez que una propuesta de colores y acabados atrevidos, podemos comprobar que el diseño es bastante clásico, de hecho, nos recuerda al de algunos Galaxy Note de hace cuatro o cinco años.

Por lo tanto, es un diseño un sorprendente que desde luego no tiene nada que ver con el de sus predecesores. En alguna foto vemos a este teléfono con una nueva base en forma de “dock” Además vemos nuevas imágenes donde se pueden apreciar los diferentes temas que nos ofrecerá “Material You” El nuevo código visual del sistema operativo. Pero además de las imágenes con su diseño se ha filtrado también el precio que tendrá esta nueva gama de teléfonos. Concretamente hablamos de que serán mucho más baratos que en otros años anteriores, algo que no deja de sorprendernos cuando la tendencia en el mercado suele ser completamente la contraria.

De hecho, se ha filtrado que el Google Pixel 6 partirá de los 650 euros, muy por debajo de los 1000 euros que cuestan sus competidores y también algunos de sus predecesores que se movieron en los 800 euros. Básicamente estos precios se han filtrado en el catálogo de la tienda alemana Saturn, que ha filtrado accidentalmente la oferta de reserva de los Google Pixel 6. De esta forma sabemos que el precio del nuevo teléfono es de solo 649 euros. Junto al precio también se ha filtrado el regalo que en esta tienda entregarán si reservamos el teléfono, unos auriculares Bose que cuestan normalmente casi 300 euros. Gracias a esta publicidad filtrada también sabemos que este teléfono se pondrá a la venta el 28 de octubre por lo que debería presentarse la próxima semana.

Recordemos que este nuevo teléfono de Google se estrenará con una cámara de fotos dual, con un sensor de 50 megapíxeles y otro de 12 megapíxeles ultra gran angular. Vendría con 8GB de memoria RAM, así como con 128GB de almacenamiento interno, pantalla de 6,4 pulgadas y resolución Full HD+. Su batería es de 4620mAh y se espera que estrene Google Tensor, el primer procesador desarrollado por la firma de Mountain View.