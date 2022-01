Google critica a Apple por no adoptar sus mensajes RCS

La mensajería móvil ha evolucionado mucho en los últimos años, pero hay algo que no ha cambiado, el mensaje SMS. Este sigue siendo un estándar dentro de nuestros terminales, a pesar de que no ha cambiado prácticamente en los últimos 25 años. Este sigue siendo de hecho el único sistema de comunicación de texto posible entre un móvil Android y un iPhone si estos no tienen apps de mensajería de terceros instalada. Pero eso podría cambiar, de hecho, ya está cambiando, con un nuevo sistema de mensajería que ha implementado en los últimos años Google en sus móviles Android, este se denomina, y es un sistema de comunicación mucho más rico.

¿Por qué critica Google a Apple?

Como es habitual, que un formato se convierta en estándar no siempre es algo rápido, ya que son muchos los factores que pueden dar al traste con ello, como por ejemplo que una de las partes implicadas no lo vea atractivo. Y eso es lo que parece que está pasando con RCS, un formato de Google que estos quieren que adopte también Apple, pero que parece que la empresa californiana se niega a adoptar. Ha sido precisamente Hiroshi Lockheimer, el vicepresidente senior de Google el que ha levantado la voz contra Apple, por su postura en la adopción de este nuevo formato de mensajería.

Según este, de adoptar Apple el RCS, la mensajería entre los móviles Android y los iPhone sería mucho más cómoda para los usuarios. Actualmente los usuarios de los móviles de Apple utilizan iMessage para comunicarse con otros iPhone, pero no así con otros móviles Android. De hecho, en estos casos hay que recurrir al SMS para poder enviar mensajes de texto, si no se están utilizando apps de terceros, como WhatsApp o Telegram. Hay lugares donde el uso de estas apps no está tan extendido, y por tanto el SMS sigue siendo a veces la única forma de conversar con alguien del que solo tenemos su número de teléfono.

Parece ser que Apple se niega de momento a adoptar este formato, porque entiende que con iMessage sus usuarios cuentan con todo lo necesario para poder comunicarse, entienden que el RCS no aporta nada diferente a iMessage. El empeño de Google es que este se convierta en un estándar, ahora que la mayoría de operadores móviles del planeta soporta RCS. De hecho, los iPhone son compatibles no solo con los SMS, sino también con los MMS multimedia. Por eso Google no entiende por qué Apple no se suma a la iniciativa y adopta también el RCS, para que la comunicación entre móviles Android y de iPhone sea mucho más sencilla.

El RCS es una evolución del SMS y el MMS, ofreciendo unas posibilidades de composición de mensajes similares a las de WhatsApp, donde no solo se envía texto, sino también imágenes, emojis, y todo ello en una interfaz de app de mensajería que es mucho más sencilla de utilizar que los SMS tradicionales. Nada hace presagiar que esto vaya a cambiar en los próximos meses y años, y lo normal es que el RCS se convierta en el particular iMessage de los móviles Android.