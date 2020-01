En apenas 15 días Samsung va a presentar sus nuevos móviles topes de gama, los Samsung Galaxy S20. Estos vendrán con más novedades, sobre todo con un nuevo modelo Ultra que promete ser el más avanzado que hayamos visto nunca en el mercado. Pero la firma coreana se guarda un As extra en la manga, ya que también presentará un nuevo móvil de pantalla flexible, los que conocemos como móviles plegables. Este tendrá un clásico diseño tipo concha y nos ofrecerá un aspecto práctico mucho más conseguido que el del Galaxy Fold, que también tendrá sucesor, pero más adelante. Ahora conocemos todo acerca del que se espera se denomine Samsung Galaxy Z Flip.

Características y diseño del Galaxy Z Flip

Sin duda será una de las grandes atracciones del evento Unpacked de Samsung, la presentación del nuevo móvil plegable de la firma. Lo más interesante de este es que aprovecha el clásico diseño de “concha” de los móviles clásicos, como el visto en el Motorola Razr, y lo adapta a un teléfono con una pantalla mucho más grande, que cuando está plegado consigue ser mucho más compacto que cualquier Smartphone actual. Y ahora precisamente se han filtrado varias imágenes que nos muestran el diseño del nuevo terminal, donde podemos ver que será un teléfono con personalidad propia, recuperan el diseño de los teléfonos de Samsung más veteranos.

En estas imágenes podemos ver que además contará con una pequeña pantalla en la parte exterior, la que queda a la vista cuando se dobla, y que apenas se apreciará sobre el cuerpo del terminal, quedando oculta con el mismo color del cuerpo del terminal. En las imágenes filtradas se puede ver el teléfono en distintos colores, aunque sin duda lo más llamativo es su formato plegable, que es mucho más práctico que el del Samsung Galaxy Fold o el Huawei Mate X.

Características técnicas

Además de este teléfono ya lo conocemos todo en cuanto a su hardware, por lo que tampoco habrá sorpresas en este aspecto el día de su presentación. En las últimas informaciones filtradas hemos conocido que este nuevo terminal de Samsung contará con una pantalla de 6,7 pulgadas Full HD+ Super AMOLED. Mientras que delante, en la parte externa tendrá otra de 1,06 pulgadas para las notificaciones con una resolución de 300x116 píxeles, que también será Super AMOLED y con funcionalidad Always On. El procesador contrariamente a lo que era de esperar será un Snapdragon 855+, que aunque muy potente no será el más moderno en el momento de la presentación del terminal.

Llegaría con 8GB de memoria RAM, así como con 256GB de almacenamiento interno. Por otro lado la cámara de fotos sería dual, con dos sensores de 12 megapíxeles. En la parte frontal, en la carcasa externa, tendrá una cámara de fotos de 10 megapíxeles. Será capaz de grabar vídeo en 4K a 60fps con la cámara trasera. La batería no tendrá una capacidad elevada, pero sí suficiente, de 3300mAh. Contará con NFC, bluetooth 5.0 y lector de huellas bajo la pantalla. Por último su precio será inferior al del Samsung Galaxy Fold, aunque seguirá siendo alto, de alrededor de los 1.500 euros.