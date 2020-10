El futuro iPhone plegable repararía su pantalla automáticamente

Poco a poco se van conociendo más detalles de cómo podría ser un nuevo iPhone plegable, el primero de la historia de la marca. Aunque sabemos que es algo muy lejano, cuando el mercado de estos dispositivos ha echado a andar en 2019 y hasta ahora solo cuenta con puñado de ellos. Pero es evidente que el iPhone plegable se hará realidad algún día, tal y como desvelan las propias patentes de la firma de Cupertino, que ya nos avanzan algunas de las tecnologías que podrían utilizar. En este caso una nueva patente nos ha mostrado cómo podría ser la pantalla de este dispositivo. Lo más llamativo es que podría auto reparar su pantalla de manera automática.

¿Cómo funcionaría esta tecnología?

Es evidente que es cuando menos sorprendente que se pueda tan siquiera plantear la existencia de una tecnología que pueda reparar automáticamente la pantalla de un dispositivo, cuando precisamente estamos hablando de componentes bastante sensibles y endebles. Pues bien, la patente presentada por Apple es bastante concisa en su método a la hora de conseguir una pantalla que se pueda reparar sola. Para ello utilizaría una capa equipada con un material auto reparable. Esto se traduciría en una capa de elastómero, un material maleable, que se puede estirar y recobrar su forma original.

Esta forma se recobraría gracias al calor que podría emitir el propio iPhone plegable, de tal manera que de alguna manera el aspecto original del dispositivo se recobraría fácilmente. No es una tecnología completamente nueva, de hecho hace años LG ya lanzó al mercado un dispositivo que era capaz de regenerar la carcasa trasera. Gracias a los polímeros que utilizaba, los arañazos, eso sí, bastante superficiales, podían desaparecer con una fuente de calor cerca, incluso con el calor que emitía nuestro cuerpo llevándolo en un bolsillo.

Por tanto esta tecnología tendría un funcionamiento similar para la pantalla del iPhone plegable. Pero sería el propio teléfono el que generaría el calor necesario para poder reparar en la medida de lo posible la superficie del teléfono. Que no sea algo nuevo no quiere decir que no se trate de algo sorprendente, porque es una tecnología que prácticamente no se utiliza en ningún dispositivo. Además de que varios años después es probable que la tecnología haya mejorado mucho, sobre todo cuando hablamos de regenerar el aspecto de la pantalla del terminal.

En la propia patente, Apple especifica que “La auto reparación tendrá lugar con la capa de material auto regenerativo automáticamente (…) cuando la capa está abollada, el material auto regenerativo puede corregirlo sin necesidad de intervención externa”. Esto es algo que tendría bastante sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que las pantallas plegables o flexible son bastante frágiles, tal y como se ha demostrado con algunos modelos, que han visto cómo sus pantallas se han degradado rápidamente por el uso cotidiano o defectos de fabricación. De todas formas no se espera un móvil de este tipo por parte de Apple antes de dos o tres años, por lo que es mucho especular que esta tecnología llegue a ese teléfono. Pero nunca debemos descartarlo.