Filtrados los próximos plegables de Xiaomi, fecha de lanzamiento y detalles de su cámara

El mercado de plegables conocerá el próximo mes de julio a nuevos e ilustres integrantes, empezando por las nuevas generaciones de los modelos de Samsung, que como sabéis son los más veteranos de todos. Pero marcas como Xiaomi ya están ultimando el lanzamiento de la nueva generación de sus plegables, y precisamente ahora hemos conocido nuevos detalles, que apuntan a que los chinos estarían bastante cerca de lanzar sus nuevos plegables para dar la batalla a Samsung.

Nuevos detalles de los plegables de Xiaomi

Ha sido Digital Chat Station, el filtrador más activo del mercado tecnológico chino, el que ha desvelado los detalles sobre los futuros móviles plegables de la marca asiática. Concretamente ha hablado sobre las características principales, aquellas que cambiarán respecto de sus predecesoras, y también de la posible fecha en la que el nuevo dispositivo podría presentarse, algo que tiene sentido, ya que parece que va a alinearse con Samsung en este sentido, ya que al fin y al cabo estos Xiaomi será uno de los principales rivales para los teléfonos de la firma coreana.

Xiaomi Mix Fold 2 | Xiaomi

Lo que ha desvelado el filtrador es que será en el tercer trimestre de este año cuando se presentarán los nuevos plegables de Xiaomi. Esto nos da una ventana de lanzamiento entre el mes de julio y septiembre. Los nuevos plegables de Samsung se presentarán el próximo mes de julio, por lo que no parece descabellado que Xiaomi haga lo propio y contraprograme a Samsung con el lanzamiento de los Xiaomi Mix Fold 4 y Xiaomi Mix Flip 4 durante ese mes. De no ser así, el lanzamiento no debería demorarse más allá de finales de agosto.

Respecto de las características de estos nuevos teléfonos de Xiaomi, lo que este filtrador revela es que el procesador Snapdragon 8 Gen 3 estará en su ficha técnica, por lo que el rendiiento será realmente bueno en estos dos nuevos teléfonos, al nivel de los últimos Xiaomi 14 presentados a finales del pasado año. Otras novedades serán un sensor principal de cámara en ambos teléfonos, con una resolución de 50 megapíxeles y un tamaño de 1/1.55” con estabilizador óptico de imagen.

Por otro lado, ambos teléfonos contarán también con un sensor de gran apertura y zoom óptico 2x, que imaginamos es teleobjetivo, y que será un OV60A de omnivision, con un tamaño de ½.8”. Adicionalmente, el Xiaomi Mix Fold 4, el más avanzado de ambos, tendrá un sensor adicional un gran angular de 12 megapíxeles, mientras que habrá otro sensor teleobjetivo con periscopio de 10 megapíxeles y con zoom óptico de 5x. Por lo que, si no hemos contado mal, serán cuatro sensores en total para el plegable más avanzado del fabricante chino.

Y dos novedades más, por un lado, contarán con carga inalámbrica en ambos casos, y además serán resistentes al agua y al polvo en su máxima certificación, entendemos que IP68. Unas informaciones que parecen más plausibles que las que apuntaban a que estos nuevos plegables contarían con el inédito aún Snapdragon 8 Gen 4 y con conexión satelital.