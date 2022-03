Filtrado el Redmi 10C, el nuevo móvil barato de Xiaomi

Los móviles de gama de entrada son muy populares en diferentes mercados, de eso no hay duda, y España no es una excepción en este sentido. La firma china Redmi está trabajando en una nueva versión de uno de sus teléfonos más asequibles, y se ha filtrado con bastante detalle en una tienda. Una tienda que nos demuestra que este teléfono probablemente no llegue a España, porque parece que su destino podría ser el continente africano. Vamos a conocer esas características, y comprobar si se parece a algún terminal que conozcamos.

Nuevo Redmi 10C

Este teléfono se ha dejado ver en una tienda nigeriana, por lo que podemos hacernos una idea de cuál sería su potencial mercado, el africano. Este teléfono llegaría con una pantalla de 6.53 pulgadas, con resolución Full HD+ y tecnología LCD, así como una tasa de refresco tradicional de 60Hz. La cámara de fotos de este teléfono sería triple, aunque contaría con unos sensores bastante más básicos que los de los Redmi 10, en este caso con uno principal de 13 megapíxeles, así como otros dos sensores de 2 megapíxeles que, aunque no se detallan, deberían ser un macro y uno de profundidad.

También tendría una cámara frontal de 5 megapíxeles, por lo que en el aspecto fotográfico es un teléfono bastante básico. El teléfono llegaría con un procesador de ocho núcleos, como el 95% de los que se montan hoy en día en los teléfonos nuevos, como el Helio G88 de MediaTek que tiene el Redmi 10. Y vendría acompañado de 4GB de memoria RAM, así como de 128GB de almacenamiento interno, lo que es bastante para un teléfono de esta gama, y sobre todo para un mercado como este, donde los teléfonos tienen unas fichas técnicas bastante más limitadas.

Redmi 10 Prime | Xiaomi

El paso por esta tienda también nos desvela que cuenta con una batería de 5000mAh, de la que no se detalla la carga rápida, pero que seguramente no supere los 18W. Un detalle curioso es que este teléfono llegaría con Android 10, tan siquiera la versión 11, que es la que llevan la gran mayoría de móviles nuevos de la marca, o Android 12, que ya está llegando a los topes de gama y teléfonos que se están lanzando por parte de los chinos. Este listado filtrado en la tienda también desvela el precio del teléfono.

Este sería de casi 200 euros, por lo que su precio no se distanciaría mucho del Redmi 10 que se vende en España, algo que desde luego parece bastante extraño también, si es que se limita al mercado nigeriano. No esperamos que este terminal llegue a España, ya que lo normal es que se quede en el continente africano. De llegar a nuestro país lo haría bajo una denominación diferente probablemente, quizás como un Redmi 10A o algo similar, pero incluso para este modelo nos parecería bastante limitado. No obstante, el diseño del teléfono, que también se ha filtrado, sí que sería bastante atractivo.