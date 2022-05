Filtrado el diseño del primer móvil Xiaomi con cámara Leica

Hace solo dos días Xiaomi anunciaba de forma oficial lo que ya era un secreto a voces, su alianza con la prestigiosa firma de fotografía Leica. Después de haber trabajado varios años con Huawei, ahora es Xiaomi la que se beneficiará de esta colaboración. Y como es lógico ahora falta por conocer cuál será el primer móvil en contar con esta cámara de fotos. Todos tenemos una idea bastante clara de cuál debería ser, pero no es algo que esté claro, sobre todo si tenemos en cuenta la imagen que se ha filtrado ahora, una imagen real con el primer teléfono con la marca Leica inscrita en su cuerpo.

¿Qué móvil es este?

Eso es lo que nos preguntamos en la imagen que se ha filtrado. En ella podemos ver un móvil que no es el que todos estábamos pensando, el Xiaomi 12 Ultra, pero que en cambio sí que cuenta con la marca Leica inscrita en su cámara de fotos. Los filtradores aseguran que no es este móvil, sino el futuro Xiaomi 12s, un teléfono que no sabemos cuándo llegará, o si lo hará junto al modelo Ultra. En cualquier caso, al estar tan acostumbrados a verlo en teléfonos Huawei, se nos hace raro esta inscripción en un Xiaomi.

El diseño de este teléfono que vemos en la imagen la realidad es que nos recuerda bastante al Xiaomi 12, vamos, que es idéntico, pero con la diferencia de esta inscripción en el módulo de cámara. No se aprecia nada diferente más allá de eso con esta imagen, que es evidente que demuestra que el teléfono está cerca de llegar al mercado, cuando ya cuenta con la inscripción en su cámara. Más allá del modelo Ultra, se espera que la firma china lance tanto el Xiaomi 12s como el 12s Pro, entendemos que el que cuente con Leica sería este último, aunque no hay que descartar que sean ambos los que lo hagan.

Lo que es evidente es que será el modelo Ultra el que tenga que demostrar realmente todo el potencial de esta nueva asociación, de la que se espera muchísimo. Las cámaras de Huawei con Leica se han convertido en las mejores del mercado en los últimos años, liderando todos los rankings de cámaras de fotos móviles hasta ahora. Es de esperar que lo mismo ocurra con las de Xiaomi, que ya suelen estar posicionadas en los puestos más altos de estas pruebas. No obstante, la colaboración será más bien de software que de hardware, optimizando el post procesado de las imágenes que tomen estas cámaras de fotos.

Los nuevos Xiaomi 12s serán los encargados de estrena los procesadores Snapdragon 8+ Gen 1 en la gama alta de Xiaomi. Este será el procesador más potente de Qualcomm en lo que queda de año para los móviles Android, por lo que junto al Xiaomi 12 Ultra serán los teléfonos más potentes de la marca hasta entonces. Una presentación que se espera pueda celebrarse el próximo mes de julio, antes de que sus oponentes comiencen a lanzar sus topes de gama de la segunda mitad del año.