El Oppo K13 Turbo Pro aparece en escena: un teléfono gaming con mucho que ofrecer

OPPO sigue abriéndose paso en el sector de los smartphones con un catálogo de lo más completo. Si buscas un equipo económico los nuevos Oppo A5i y A5i Pro ofrecen todo lo que necesitas por apenas 140 euros. Pero hoy queremos hablarte del OPPO K13 Turbo Pro, un teléfono gaming con mucho que ofrecer.

Y ya te adelantamos que OPPO va en serio con el público gamer. Su nuevo OPPO K13 Turbo Pro se prepara para aterrizar en India y ya ha sido mostrado oficialmente en una serie de imágenes promocionales en Flipkart. Así que su lanzamiento es inminente y podría llegar muy pronto a Europa. Además, todo apunta a que estamos ante un smartphone que presume de potencia, y también de un diseño pensado para los usuarios más gamers.

Qué sabemos del OPPO K13 Turbo Pro

A través de Flipkart podemos confirmar el diseño del OPPO K13 Turbo Pro, y vemos que el modelo en Knight Silver muestra una trasera con cortes afilados, un módulo de cámara en forma de pastilla y, lo más llamativo, un ventilador físico con iluminación RGB integrado en el chasis. No es un adorno, sino que es un completo sistema de refrigeración. Y es que cuando pasas horas jugando online, el calor puede convertirse en el peor enemigo del rendimiento.

OPPO K13 Turbo Pro | OPPO

Muchos smartphones recurren a reducir la potencia del procesador cuando sube la temperatura, pero el OPPO K13 Turbo Pro quiere brindar la mejor experiencia. Por ello su sistema de refrigeración activa promete mantener el rendimiento al máximo durante más tiempo sin estrangulamientos térmicos. La guinda del pastel del apartado estético la ponen las certificaciones IPX6, IPX8 e IPX9 que garantizan que el OPPO K13 Turbo Pro soporta salpicaduras sin despeinarse.

Pasando al apartado técnico, comenzaremos hablando de la pantalla del OPPO K13 Turbo Pro, formada por un panel LTPS OLED de 6,8 pulgadas, resolución 1.5K, frecuencia de refresco de 120Hz y respuesta táctil de 240Hz, ideal para shooters o juegos de ritmo frenético.

Y potencia no faltará, ya que cuenta con un procesador Snapdragon 8s Gen 4, con configuraciones que partirán de los 8 GB de memoria RAM. No tenemos datos sobre la cámara que lucirá este teléfono, pero su autonomía no te va a decepcionar.

Para ello, este OPPO llega con una batería enorme de 7.000 mAh para hacer las delicias de los usuarios más gamers. Especialmente si tenemos en cuenta que llega con carga rápida de 80W por cable.

OPPO todavía no ha confirmado oficialmente la fecha exacta de lanzamiento en India ni el precio, pero con estas especificaciones, todo apunta a que el OPPO K13 Turbo Pro se situará como uno de los smartphones gaming más completos y llamativos del mercado, especialmente en su rango de precio.