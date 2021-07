Fallos generalizados en los móviles Xiaomi por un error de MIUI, ¿qué pasa?

Los móviles de la firma china son sin duda los más populares del mercado, no solo de su marca, sino también los Redmi o POCO se encuentran en la parte alta de los dispositivos móviles súper ventas. Detrás de este gran desempeño se encuentra la excelente relación de prestaciones y precio de estos teléfonos, unida a un software que agrada a muchos, como es MIUI, la capa de personalización de la marca. Pero esta no es perfecta, y ahora muchos usuarios están “denunciando” problemas y fallos importantes en una de sus últimas novedades, el celebrado centro de control de MIUI, que llega con mejoras importantes, pero que ahora no funciona como debería.

¿Qué está pasando?

En las últimas semanas la capa de personalización de Xiaomi ha sufrido diversos problemas, relacionados sobre todo con el rendimiento del centro de control, que a su vez está afectando al rendimiento general del teléfono. Las primeras quejas venían de una ralentización de los teléfonos de la marca al desplegar el nuevo centro de control desde la parte superior de la pantalla. Xiaomi ya tomó cartas en el asunto y eliminó algunos efectos visuales de desenfoque. Esto ayudó a que en los móviles menos potentes el problema se redujera. Pero ahora muchos usuarios se están quejando de problemas en la actualización MIUI 12.1.2, que se reflejan en también en el centro de control.

Hablamos de problemas de rendimiento, en este caso visual, ya que algunos usuarios han podido captar cómo la pantalla se “congelaba” al abrir el centro de control. Incluso se visualizaba erróneamente, al mostrarse todo el centro de control con un tinte de color gris y algunos gráficos mal visualizados, en algunos casos incluso con un efecto espejo de lo más extraño. No solo es un usuario el que se queja de esto, sino varios independientemente de la marca del móvil, ya sea Xiaomi, Redmi o POCO. La buena noticia es que uno de los moderadores de Xiaomi en los foros donde se han publicado estos problemas, ha dado algo de tranquilidad a los usuarios.

Ya que ha reconocido que Xiaomi conoce estos problemas, y que por tanto estarían trabajando en una solución a todos estos errores que está dando la capa de software de los chinos. Actualmente la mayoría de móviles de la marca dentro de los dos años de antigüedad están actualizando a MIUI 12.5, la última versión de la capa de Xiaomi, unas veces basada en Android 11, y otras sin la actualización al nuevo sistema. Se espera que el próximo mes de agosto se presente oficialmente MIUI 13, la nueva versión de la capa de Xiaomi que debería traer consigo también la actualización a Android 12 de sus teléfonos.

Una capa que podría estrenarse con el nuevo Xiaomi Mi Mix 4 en ese mes de agosto, un teléfono que presumirá de una cámara de fotos oculta bajo la pantalla. Veremos si estos problemas se resuelven pronto, ya que son muchos los usuarios que se están comenzando a desesperar con los continuos problemas en un centro de control que les había ilusionado mucho.