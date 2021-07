Las últimas imágenes del Xiaomi Mi Mix 4 también muestran una pantalla secundaria

No hay prácticamente un día en el que no hablemos de uno de los móviles de Xiaomi, ya sea de los que ha lanzado recientemente, o bien de los que están por venir. Hoy nos fijamos en uno de los más prometedores que están por llegar, el Xiaomi Mi Mix 4. Esta gama siempre se ha caracterizado por ofrecer teléfonos de formatos revolucionarios, de hecho su primera generación fue la que dio el pistoletazo de salida a los móviles todo pantalla, siendo un teléfono que contaba con una pantalla sin bordes que llevaba la cámara a la parte inferior. Ahora puede ocurrir algo similar con un móvil que también quiere revolucionar el formato de todo pantalla.

Nuevas imágenes del Xiaomi Mi Mix 4

Este teléfono va a destacar respecto del resto de la gama, y por supuesto de su competencia gracias a una cámara de fotos prácticamente inédita, que estará oculta bajo su pantalla. Esto quiere decir que el concepto todo pantalla ahora sí será real, y no hará falta borde alguno o notch para poder colocar la cámara de fotos. Ahora se han filtrado no imágenes reales, pero sí un nuevo render que nos muestra cómo sería este terminal de Xiaomi. Y no solo nos sorprende la cámara bajo la pantalla, que lógicamente brilla por su ausencia en la imagen, sino también por un elemento que hemos visto disponible en el Xiaomi Mi 11 Ultra.

Se trata de la pantalla secundaria, que también se ubicaría en la parte posterior del teléfono, junto al módulo de cámara. En este render podemos ver cómo la pantalla secundaria sería incluso más grande que la que hemos visto en su predecesor, tanto como el módulo de cámara trasera, que contiene cuatro sensores y un flash LED. En la parte delantera podemos apreciar un teléfono que cuenta con un frontal todo pantalla, que seguramente lleve la presencia de esta a más del 95% de la parte frontal del teléfono. Una pantalla trasera que podría tener más sentido que la que vimos en su compañero de gama. Y es que aunque Xiaomi ha estado trabajando más tiempo en esta cámara que la de los móviles ZTE, se espera que su calidad siga siendo algo inferior a la de una cámara frontal tradicional.

Por eso una pantalla trasera puede ayudar a utilizar la cámara trasera como una cámara selfie, y contar con la gran calidad de esta cámara, que seguramente será de las mejores del mercado, tanto a la hora de hacernos fotos, también gran angular o nocturnas, y grabar vídeo selfie incluso en 8K. Este teléfono contará con el nuevo procesador Snapdragon 888+, así como con una pantalla de 6.67 pulgadas AMOLED con resolución QHD o 2K, y una carga rápida de 120W, que cargaría el teléfono al completo, su batería de 4500mAh, en solo 18 minutos o menos. Un teléfono que podría presentarse durante el próximo mes de agosto. Un móvil que desde luego podría convertirse en el más avanzado de esta segunda mitad del año, y sin duda en el más deseado.