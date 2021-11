Estos móviles de Samsung se actualizarán a One UI 4.0, ¿está el tuyo entre ellos?

Como cada año es ya habitual, los teléfonos de Samsung comenzarán a actualizarse desde ya a una nueva versión de la capa del fabricante coreano. Esta normalmente estará asociada a la actualización a Android 12, por lo que cuando recibas la nueva versión del sistema, también recibirás One UI 4.0. Esta versión de la capa de personalización ya era oficial, pero ahora sabemos qué teléfonos la recibirán en un primer lugar, y por tanto cuáles serán aquellos que cuenten con Android 12 en los próximos meses basado en esta nueva versión de One UI.

Comienza el despliegue de One UI 4.0

La marca ha anunciado en su blog el despliegue de esta nueva versión de la capa de personalización de Samsung, que sin duda es una de las más veteranas del mercado. La firma ha detallado además cuáles serán los primeros teléfonos en recibir esta actualización, y los siguientes. Como era de esperar, los Samsung Galaxy S21, toda su gama, serán los primeros en recibirlo, ya que como suele ser habitual, son los topes de gama los primeros que reciben estas novedades de software. Por tanto, los primeros en actualizar serán los Galaxy S21, Galaxy S21 + y Galaxy S21 Ultra, que se actualizarán a partir de hoy mismo. Pero serán muchos más los que le sigan, ya que la propia firma coreana ha dado una lista preliminar de móviles que se actualizarán en los próximos meses.

One UI 4.0 | Samsung

Estos serán los S20, S20 +, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note20 Ultra, S10, S10e, S10 +, S10 5G, Note10, Note 10 +, Galaxy Fold, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A42 5G, Galaxy Tab S7 y Tab S7 +. Por tanto, como veis no solo hay novedades para los teléfonos de la marca, sino también para algunas de sus tabletas más avanzadas, las topes de gama, que serán las primeras en recibir esta actualización de sistema. También los relojes de Samsung recibirán esta nueva versión del software, lógicamente adaptada a la interfaz de estos relojes. Lo harán los Samsung Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 y Galaxy Watch3.

Como es habitual, la actualización a One UI 4.0 no siempre será sinónimo de recibir Android 12, sino que en un primer momento los móviles recibirán la nueva capa, para después actualizarse a la nueva versión del sistema. Es posible que aquellos móviles que se actualicen dentro de varios meses, sí que reciban ambas actualizaciones en una, con One UI 4.0 o una versión más avanzada que ya incluya la nueva versión de Android. Una nueva capa que presumirá sobre todo de muchas mejoras a nivel visual, de rendimiento y por supuesto de seguridad. Y es que la capa de Samsung nos aportará más seguridad aún de la que nos suelen ofrecer los teléfonos de la marca. Así que ya sabes, estás de enhorabuena si tienes un móvil de Samsung, siempre y cuando este tenga menos de dos años de antigüedad.