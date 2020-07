Con este truco puedes desbloquear tu móvil con la huella de cualquiera de los dedos de tu mano

Los lectores de huellas se han convertido en la característica de seguridad estándar de la mayoría de teléfonos móviles. Con estos lectores se consigue una protección real del dispositivo, más segura incluso que los pines, patrones o los reconocimientos faciales. Porque la huella dactilar de cada uno de nuestros dedos es única en el mundo, y por esa razón tenemos la garantía que salvo por una barbaridad, nadie va a poder suplantar nuestra identidad en el terminal. Normalmente el número de huellas que podemos añadir a un teléfono es de cinco, por lo que podemos utilizar cinco dedos de la mano para poder acceder, o bien dar acceso a otras cuatro personas en lugar de nosotros solos. Pero tenemos la posibilidad de doblar este número con un sencillo truco.

¿Cómo doblamos este número?

Pues es algo bastante fácil, cuando añadimos una huella en nuestro teléfono podemos hacerlo de varias diferentes. La mayoría de móviles nos ofrece la posibilidad de configurar hasta cinco huellas diferentes, pero hay algunos que solo ofrecen tres. Si tu caso es el primero, vas a poder desbloquear el teléfono con todos los dedos de la mano de una manera muy sencilla. Para ello lo que debemos hacer es “engañar” al teléfono de una forma un tanto obvia, pero en la que muchos no caemos, y es combinando las huellas de dos dedos cuando estamos configurando una nueva huella.

Configurando la huella | Tecnoxplora

Como sabéis, cuando se está calibrando una nueva huella, el teléfono nos pide que pulsemos varias veces el lector de huellas con el mismo dedo para poder configurar el acceso mediante este método. Pues el truco radica en que debemos alternar la huella de dos dedos diferentes mientras se calibra la huella, lo mejor es ir poniendo dos veces un dedo, después el otro otras dos veces y así hasta que se complete la calibración. Si lo prueba, podrás comprobar que con una sola configuración de huella vas a poder desbloquear el teléfono con dos dedos diferentes. Esto multiplica por dos las posibilidades que tenemos de desbloquear el teléfono.

Esto quiere decir que si tu terminal admite hasta cinco huellas distintas, vas a poder configurar tus diez dedos de la mano, por lo que independientemente del dedo que pongas en el lector vas a poder desbloquear el teléfono. Lógicamente hay que tener en cuenta que esto puede reducir algunas veces la efectividad del lector de huellas, pero son las menos. Os podemos decir que en el uso del día a día no se nota nada la diferencia entre pulsar con los distintos dedos. Lógicamente podrías configurar aún más huellas, pero ahí ya sí que pensamos que el reconocimiento se podría ver seriamente afectado. Así que si no quieres estar pensando con qué dedo has configurado el lector, utiliza este método, y podrás desbloquear el terminal con cualquiera de ellos. Un truco que no compromete nada la seguridad de tu móvil ni su rendimiento. No hemos descubierto la rueda, pero desde luego algo más cómodo nos va a hacer el día a día.