Este nuevo móvil de Realme podrá medir tu ritmo cardiaco

Medir el ritmo cardiaco las 24 horas del día es algo que está al alcance de muchas personas. No hace falta nada más que tener una pulsera o reloj inteligente de 20 o 30 euros para poder tener esta funcionalidad sincronizada con nuestro móvil. A lo largo de estos años hemos visto cómo los sensores de ritmo cardiaco no se han prodigado mucho en los teléfonos móviles, salvo en algunos modelos de Samsung. No obstante, se ha podido comprobar el ritmo cardiaco gracias a diferentes apps que han facilitado hacerlo gracias sobre todo a apps especializadas que han utilizado el flash de la cámara. Ahora sabemos que uno de la gama media más esperados contará con esta interesante funcionalidad.

¿Un sensor de ritmo cardiaco en tu Xiaomi?

Hoy hemos tenido acceso a una imagen que nos muestra lo que parece un material promocional de la capa de personalización de Realme, respecto del nuevo gama media de la marca, el Realme 9 Pro+. Este teléfono se convertirá en el modelo más avanzado de los que se presenten en unos días, y parece que destacará por esta funcionalidad. En la imagen podemos ver cómo el teléfono está reconociendo el ritmo cardiaco del usuario mediante una funcionalidad del sistema operativo. Ahora bien, nos asaltan algunas dudas en lo referente a cómo será el método de monitorización de esta información del teléfono.

Porque dudamos mucho que se utilice un sensor específico en el teléfono, del tipo de una superficie táctil donde se integre un sensor del ritmo cardiaco. Sino que parece más plausible que Realme haya desarrollado un software para poder reconocer el ritmo cardiaco del usuario a través de la cámara de fotos y del flash de esta. Nos inclinamos por esta funcionalidad, ya que para ello no hace falta un sensor específico, sino que se pueden reciclar otros componentes del reloj para poder obtener los mismos datos. Por tanto, es más probable que sea una función de este tipo a la de un sensor específico.

Recordemos que lo que hacen estos métodos tradicionales es usar el flash de la cámara para iluminar el dedo, mientras que la cámara de fotos hace unas fotografías de este completamente iluminado. Unos algoritmos eficaces pueden ser capaces de medir el ritmo cardiaco del usuario con bastante precisión, aunque no la suficiente como para considerar este método válido para uso médico. Pero puede ser tan preciso como el sensor de ritmo cardiaco con el que cuentan muchas pulseras y relojes inteligentes.

Sin duda nos ha sorprendido esta funcionalidad del futuro Realme, no por nueva, sino porque se suele integrar poco en el software de la mayoría de fabricantes. Un teléfono del que se espera una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas Full HD+ y 90Hz. Así como un procesador Dimensity 920 de MediaTek. También contaría con una cámara triple detrás, con sensores de 50 megapíxeles, 8 megapíxeles y 2 megapíxeles, mientras que delante tendrá uno de 16 megapíxeles. Contaría con lector de huellas en la pantalla, así como con una batería de 4500mAh, se presentará en unos días.