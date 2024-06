Este futuro móvil de HMD recuperará el diseño del mítico Lumia 920

Nokia se ha caracterizado en los últimos años por lanzar reediciones de sus móviles básicos más míticos, con el 3310 a la cabeza. En esta ocasión, aunque no se trata del mismo caso, la realidad es que la marca parece estar siguiendo la misma estrategia con su matriz, HMD, que como sabéis ahora es la cara visible de los smartphones de la compañía. Y hemos conocido que uno de sus nuevos teléfonos, el HMD Skyline, contará con un diseño prácticamente calcado al del mítico Lumia 920, que llegaba hace 12 años al mercado.

Así será el futuro HMD Skyline

Y decimos que se trata de la resurrección del mítico teléfono que después pasó a convertirse en un Microsoft, porque la imagen que se ha filtrado ahora de él nos recuerda y mucho a su diseño. Porque como vemos, cuenta con un aspecto de esquinas rectas, pero pantallas con curvas en sus esquinas, muy característico de los Lumia. Y además el color amarillo nos recuerda abiertamente a ese mítico diseño del teléfono que se lanzaba en 2012.

Pero este teléfono no recuperará ese nombre, sino que se denominará HMD Skyline, tal y como ha desvelado el medio Xiaomiui. Además, junto a la imagen se ha filtrado toda la ficha técnica de este teléfono, que poco o nada tendrá que ver con el modelo original. Será un móvil de gama media bastante bien dotado, empezando por un procesador Snapdragon 7s Gen 2. Este irá acompañado de 8GB o 12GB de memoria RAM.

Su pantalla será mucho más grande que la del Lumia, con resolución Full HD+, con tecnología AMOLED y tasa de refresco de 120Hz, por lo que todo apunta a que será bastante mejor, contando incluso con HDR10+. La cámara de fotos también destacará por su gran resolución de 108 megapíxeles en su sensor principal. Y estará acompañado de otros dos, uno de 8 megapíxeles ultra gran angular, y un macro de 2 megapíxeles.

La batería de este modelo llegará con una capacidad de 4900mAh, y su carga rápida será de 33W, no es la más veloz, pero está en la media desde luego. Y además será resistente al agua y el polvo en una alta graduación, gracias a la certificación IP67. Contará con Bluetooth 5.2, NFC para pagos móviles, altavoces estéreo y Android 14 como sistema operativo. Además del amarillo, llegaría en color azul también.

Así que aunque no se trata ni mucho menos de una continuación del Lumia 920, la realidad es que a nivel externo todo hace pensar que la inspiración está ahí. Y es que la trasera no es probable que se parezca demasiado, ya que el modelo original contaba solo con un sensor de cámara, mientras que este modelo llega con tres. Pero es evidente que la inspiración está ahí, y que a HMD le podría salir bien la jugada de la nostalgia, que tantas alegrías está dando a fabricantes de todo tipo de gadgets en los últimos años. Es de esperar que se presente dentro de muy poco, después de comprobar cómo prácticamente ya no tiene secretos.