Este es el almacenamiento que necesitará tu iPhone para usar la IA de Apple Intelligence

Los iPhone 16 ya están aquí, y con ellos iOS 18, la última versión del sistema operativo de los californianos, que promete revolucionar su ecosistema de software con Apple Intelligence, el nombre que envuelve a todas las herramientas de IA que han diseñado los de Tim Cook. Como sabéis, muchos están reprochando a Apple que haya lanzado sus nuevos móviles sin su principal novedad lista. Y es que no se espera que hasta finales de este año o comienzos del próximo llegue todo ese software plagado de IA a los teléfonos. Ahora conocemos cuál será uno de los requisitos de almacenamiento que necesitarán los teléfonos para poder ejecutar estas herramientas.

Apple desvela lo necesario

Los de Cupertino han publicado un documento en la beta de iOS 18.1 donde detalla algunos datos relevantes que serán necesarios para poder ejecutar la IA en los iPhone 16. Concretamente detallan que estos necesitarán al menos 4GB de almacenamiento interno para poder ejecutar todas las funciones de la IA que llegarán con esta nueva versión del sistema operativo.

Y esta cifra podría ser superior en el caso de ir recibiendo nuevas versiones de la IA que contarán con nuevas funciones y que obviamente podrían necesitar a su vez de un mayor almacenamiento. Pero como punto de partida, Apple apunta a esta capacidad como clave par poder ejecutar con garantías Apple Intelligence. Y no solo los iPhone 16, el documento detalla que serán los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max otros beneficiados de esta IA y que también necesitarán contar con ese almacenamiento para poder funcionar correctamente.

Ahora bien, Apple solo habla de estos modelos, pero obviamente esos 4GB de almacenamiento no son ni mucho menos un aspecto limitante para el resto de teléfonos de Apple, son otros aspectos técnicos los que impedirán que la nueva IA de los de Cupertino se pueda ejecutar en sus demás teléfonos. Respecto del almacenamiento que podría ser necesario en el futuro para poder ejecutar esta IA, no ha nada claro, pero, en cualquier caso, no debería ser algo que pudiera limitar la experiencia de los usuarios.

Ya que esta cantidad de almacenamiento está más que superada por los teléfonos de Apple y normalmente está disponible en el 99% de los iPhone en el mercado. Otra cosa sería tales requerimientos de memoria RAM, ahí sí podría ser problemático el futuro, pero no es el caso. En general Apple ha dotado este año a los nuevos iPhone 16 de dos aspectos clave para poder ejecutar con garantías su IA, por un lado, el nuevo procesador Apple Bionic A18, y por otro lado un aumento de la memoria RAM, que ya está llegando a los 8GB, después de muchos años yendo por detrás de los móviles Android.

Ahora falta por saber cuándo llegará Apple Intelligence a los usuarios, ya que se barajan dos fases. Las primeras funciones de IA desarrolladas por Apple podrían estrenarse a finales de este año. Mientras que la gran oleada de funciones, incluyendo un Siri totalmente renovado, podría llegar el próximo mes de enero.